Будьте бдительны! Способы угонов автомобилей

Современный автомобилист постоянно подвергается опасности. То ли въедут в него, то ли он куда-нибудь влетит, то сумасшедшие пешеходы под колеса бросятся, то ГИБДДэшники "прицепятся", то непогда завалит снегом многострадальный автомобиль, то парковщики увезут авто в неведомом направлении. Но не меньше беспокойства автомобилисту доставляют и обычные воры.

Сейчас машины вскрывают по совершенно другим причинам, чем это случалось в 90-х. Тогда могли взломать авто из-за дешевой автомагнитолы. Сейчас такие случаи редки, и машины взламывают только по наводке, когда знают, что владелец хранит там портфель со значительной суммой.

Впрочем, угоняют автомобили как дорогие, так и дешевые. Их либо разбирают на запчасти и продают. Либо сдают в металлолом по знакомству. Либо угоняют для того, чтобы покататься и бросить где-нибудь в глухом переулке.

Так что, опасность, что кто-нибудь вскроет автомобиль, существует всегда.

Делается это различными способами.

Например, владелец заехал на заправку. Один из шайки затевает с ним разговор, а другой незаметно подкладывает в ручку пассажирской двери монетку. Владелец приезжает домой, ставит машину, блокирует двери центральным замком и уходит. Но из-за монетки пассажирская дверь остается незаблокированной. Таким образом воры проникают в незапертый салон.

Очень распространенный способ угона автомобиля заключается в том, чтобы на какое-то время выманить владельца из салона, который он оставляет открытым. Чаще всего под днище авто, обычно к глушителю, привязывают металлический предмет, например, консервную банку. Тронувшись с места, хозяин машины слышит посторонний звук, останавливается и идет проверять, что случилось, оставив ключи в замке зажигания, а иногда и не выключив двигатель. Угонщики пользуются моментом и увозят автомобиль. А хозяин остается один на дороге.

Много угонов совершается только из-за того, что владелец автомобиля забыл выключить зажигание или попросту пренебрег этой операцией, отлучаясь на минуту купить сигарет или бутылку воды. Точно так же не нужно останавливаться на глухих дорогах, где какой-нибудь заглохший автолюбитель просит помочь. Нужно добраться до ближайшего населенного пункта и оттуда выслать подмогу.

Угонщики готовы пойти на любую хитрость ради того, чтобы заполучить приглянувшийся им автомобиль. Их не остановит даже то, что он находится в охраняемом гараже или на стоянке. Проникнув внутрь, они бросают в дальний конец гаража или стоянки дымовую шашку. Охрана бежит посмотреть, что случилось. В этом момент преступники угоняют понравившийся им автомобиль.

Очень крутые угонщики, охотящиеся за дорогими автомобилями, используют для преступления так называемый кодграбберы, с помощью которых считывают радиосигнал сигнализации. Так что даже самая современная система охраны автомобиля не гарантирует 100-процентной защиты от угона. Соблюдайте правила безопасности, не оставляйте ключи в замке зажигания, а двери отрытыми, не поддавайтесь на дорожные провокации, и возможности угона вашего автомобиля снизятся в разы.

Фото: topnews.kr.ua

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