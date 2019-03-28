Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе

Езда по городу, особенно по мегаполису, не каждому под силу. Нервных водителей просят не выезжать на улицы и проспекты, где все автомобили либо спешат, либо стоят в пробках и потому потом спешат. Где агрессивная манера вождения уже не служит признаком некоего лихачества, а становится нормой, так как если городской житель не будет постоянно менять полосу движения и влезать между близко идущими автомобилями, ему не успеть сделать ни одного из важных дел.

Доехать или обогнать?

Поэтому передвигаться по улицам без аварий под силу далеко не каждому участнику дорожного движения.

Как же быть водителю, который хочет ездить по городу, не попадая в ДТП?

Первый совет относится скорее к психологии человека за рулем, чем к технике вождения. Вопрос должен ставится так: я хочу обогнать или просто доехать до места назначения?

Если цель поездки всех обогнать, то нужно скорее идти на автодром и записаться на любительские ралли (есть и такие). А вот если водитель хочет доехать, например до работы, до дома или дачи целым и невредимым, он должен и психологически настраиваться соответственно. Тогда все "лихие" маневры он будет воспринимать, не как ущемление собственных прав водителя автомобиля, а как "ну, спешит человек, пускай обгоняет".

На дорогах встречаются люди с ненормальной психикой, которые норовят "подрезать" спокойно едущую машину, обогнать и резко затормозить перед ней, чтобы попугать, особенно едущих со значком "У". Относясь к подобным демаршам спокойно, водитель не допускает никаких ответных действий, а просто делает вид, что он этого и ожидал.

"Паровозики" и "влезания"

Итак, первое, что нужно делать в условиях города или трассы, это соблюдать дистанцию. При резком торможении собирается "паровозик" — несколько автомобилей, едущих почти вплотную друг к другу, рассчитывая непонятно на что.

Помеха справа — это правило нужно знать всегда, если на перекрестке равнозначных дорог вам наперерез с правого борта едет автомобиль. Пропускаем. Если из левого ряда справа вам навстречу поворачивает автомобиль. Пропускаем. И так далее. Один нюанс. Если ваш автомобиль поворачивает налево и вы оказываетесь справа от идущего автомобиля, то что мы делаем: спокойно едем. Нет, сперва убеждаемся, что он знает правило правой руки и притормаживает. Тогда со спокойной совестью едем дальше.

То же относится и к пересечению второстепенной дороги с главной. Вы уверены, что водитель автомобиля знает, что вы едете по главной дороге и у вас преимущество. Притормозите лишний раз, чтобы в этом убедиться. Вы окажетесь правы, но вот ваш автомобиль может сильно пострадать, и в любом случае вы не доедете туда, куда направлялись.

Перестроения

Отдельная история с перестроением из ряда в ряд. Вы идет в левом ряду трехрядной полосы, и вам нужно сделать два перестроения, чтобы уйти на улицу направо. Плотный поток не дает вам совершить эти маневры. Что делать? Выход простой: притормозить, показать указателем поворота, что вы собираетесь повернуть на право и… терпеливо ждать. Мимо вас промчится один автомобиль — не заметил, другой -не пропустил принципиально, третий, четвертый… И наконец, за пятым или шестым автомобилем управляет разумный и спокойный водитель, который не просто остановится, а еще и подмигнет вам фарами — проезжайте.

Таким образом, спокойно и уверенно, нужно ездить по сумасшедшим улицам огромного города.

Фото: 1GAI.ru

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