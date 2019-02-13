Что хочет сказать ваш автомобиль: значение значков на приборной панели

Помните знаменитый рассказ Шерлока Холмса про записки с непонятными пиктограммами, которые принесла Холмсу взволнованная девушка? Примерно также чувствует себя автомобилист, который впервые глядит на доску приборов своего нового автомобиля, пытаясь угадать, какой тайный смысл кроется за той или иной пиктограммой.

Пора в сервис

На самом деле все не так сложно, каким кажется на первый взгляд. Профиль фары с пересеченной палочкой перед ней обозначает совершенно необходимую вещь при движении как в тумане, так и по совершенно темной дороге — противотуманные фары. Значок шкалы с разделителем посредине подскажет, что в бачок омывателя необходимо залить стеклоочиститель.

Умный автомобиль всегда подскажет водителю, чего следует опасаться. Опасное сокращение дистанции — предупреждает он, зажигая на панели красный треугольник с транспортным средством внутри. Значок профиля шины с восклицательным знаком внутри предупредит водителя о низком давлении в колесах, а перечеркнутый круг вокруг круга — о том, что не работает стоп-сигнал.

Существуют два очень распространенных предупреждения, о которых забывают начинающие автомобилисты при начале движения автомобиля. Если загорается значок профиля сидения с водителем (при этом раздается звуковой сигнал), значит, не пристегнут ремень безопасности. И если автомобиль трогается с места тяжело, как бы нехотя, и при этом загорается значок, изображающий кружок с буквой Р посредине, значит, водитель забыл отпустить стояночный тормоз. А вот если в середине кружка вместо буквы появится восклицательный знак — пора в сервис, потому что ручной тормоз автомобиля неисправен. Зубчатое колесо означает неисправность коробки передач.

Забывчивым водителям автомобильный компьютер напоминает о том, что нужно заботиться о своем транспортном средстве регулярно. Так пиктограмма с изображением гаечного ключа означает, что пора провести техническое обслуживание автомобиля, а изображение аккумулятора — о том, пора бы поставить его на зарядку. Если же на панели появится пиктограмма с изображением двигателя, значит, нужно срочно ехать в сервис и проверять системы двигателя.

Если раздается звуковой сигнал

Неисправность автоматической системы блокировки тормозов - сигнализирует появление на панели значка, изображающего буквы ABS в кружке. Пиктограмма с автомобилем с открытыми дверями говорит ровно то, что показывает — неплотно закрытую дверь. При этом обязательно раздается звуковой сигнал. "Закройте капот!" — призывает пиктограмма, на которой изображен автомобиль с открытым капотом. Похожий значок изображает открытый багажник.

Изображение бензозаправки призывает водителя срочно посетить это место и заполнить бак топливом.

Впрочем, есть еще одна общая для всех машин с пробегом история. Бывает, что от езды по плохой дороге, от тряски контакты многочисленных датчиков могут отойти, и тогда пиктограмма может показать неисправность, которой в реальности не существует.

Фото: auto21rus.ru

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