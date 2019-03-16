Авто лайфхаки: антидождь и полировка для кузова своими руками

Автомобиль сегодня стал неотъемлемой частью жизни каждого члена общества, в какой бы стране он не жил. Но собственное авто не только предоставляет массу преимуществ, с его приобретением у автовладельца возникает море проблем. Какие-то он решает с помощью специалистов автосервиса, а некоторые может решить и сам.
Многие автолюбители попадали в сильный ливень или в метель, и каждый наверняка сталкивался с тем, что мало того, что "дворники" не справлялись с потоками воды или растаявшего снега, так и стекла окон, не имеющих очистителей заливало водой так, что терялась всякая видимость. Какзалось бы, с этим явлением бороться невозможно. Но знающие люди нашли средство, помогающее водителю справляться с потоками дождя.
Изготовить такое средство и нанести его на стекла автомобиля можно своими руками.
Для того, чтобы получить водоотталкивающую пропитку, нужно взять обыкновенный парафин, который слегка разбавим уайт-спиритом для получения жидкой консистенции. Затем нанесем получившийся раствор на стекла автомобиля с помощью любого нетканого полотна.
Парафин, добытый из обыкновенной свечи, нужно натереть на терке. Затем добавить туда растворителя и перемешать до полного растворения парафина.
Работая с растворителем, соблюдайте осторожность!
Готовый состав можно наносить на стекло. Но до этой операции само стекло необходимо тщательно помыть, обезжирить специальным составом и затем высушить с помощью бумажных салфеток. После этого нанесите раствор на стекло ватными дисками. После высыхания предстоит еще отполировать стекло автомобильными салфетками. Во время этой операции нужно следить за тем, чтобы между салфеткой и покрытием не оказалось случайного затвердевшего кусочка грязи, чтобы не поцарапать поверхность.
Теперь, попав в сильный дождь, стекла вашего автомобиля будут намного лучше отталкивать воду.
Каждый обладатель личного автомобиля хочет, чтобы у его железного коня был красивый вид. Особенно, если этот водитель — женщина, особо не разбирающаяся в тонкостях автодела.
Так для придания блеска поверхности автомобиля обычно применяют полироли. Но что желать женщине-водителю, если у нее под рукой не оказалось такой средства? Знатоки говорят, что в подобных случаях спасает обычный кондиционер для волос, который есть у каждой женщины в ванной. Если разбавить ведро воды половиной чашки кондиционера, то получится прекрасный раствор для придания блеска автомобилю.
Разумеется, перед нанесением на кузов раствора с помощью замшевой тряпки, нужно обязательно тщательно помыть и протереть кузов.
Не всему, что пишут, можно доверять. Поэтому попробуйте сначала оба этих способа на небольших участках стекла или кузова вашего автомобиля, чтобы убедиться в их эффективности.
Фото: shiny054.ru
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