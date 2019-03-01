Вся правда об автомобильных ремнях безопасности

Мы слышим множество информации об этой автомобильной части, но многое — это миф. Давайте разберемся где же правда, а где ложь.

Мы часто слышим, что во время передвижения машины на низкой скорости необязательно пользоваться ремнем безопасности. Низкая скорость — это примерно 20-40 км/ч и поэтому человеческий мозг расценивает такую скорость как безопасная. Да погибнуть при такой скорости достаточно сложно, а вот получить серьезные травмы вполне реально. В любом случае необходимо пристегиваться потому что при лобовом столкновении двух автомобилей даже с маленькой скоростью удар головой о панель будет равен падению с пятого этажа. Поэтому постарайтесь подойти к своей безопасности с особо ответственностью.

Также многие утверждают, что не пристегнутый ремень даст возможность при столкновении вылететь из салона автомобиля, тем самым сможет сохранить вам жизнь. На самом деле такой исход — это большая редкость. Люди, которые были в авто в момент аварии и сумели выжить таком образом — это минимальное число. Почти сто процентная вероятность, что человек получит травмы при лобовом столкновении машин несовместимые с жизнью, поэтому неизвестно в каком состоянии тело вылетит через лобовое стекло. Также многие не желают пристегиваться потому что считают, что выбраться из тонущего или горящего авто будет невозможно. На самом же деле, когда человек находится в сознании то он легко отстегнет ремень и выберется из конструкции.

Еще один миф — многие считают, что, сидя за водительским сиденьем можно не пристегиваться. Дело в том, что во время столкновения водитель всеми силами пытается увести свое место из-под удара — это инстинкт самосохранения поэтому и шанс выжить у пассажира за водителем больше. Данное правило срабатывает лишь тогда, когда пассажир сидит за водителем и пристегнут ремнем безопасности.

Также существует убеждение что в черте города можно не пользоваться ремнем безопасности. Только люди не учитывают, что не все серьезные аварии случаются на трассах. Конечно столкновения автомобилей на трассе, когда те движутся со скоростью минимум 120 км/ч случается чаще, но и в черте города аварии происходят. Как правило, водители нарушают ПДД и эти нарушения порой стоят человеку жизни или серьезных травм. В любом случае вероятность попасть в аварию в городе или за его пределами всегда велика. При соблюдении средней скорости человек, который находился в авто не пристегнутым получит сильные травмы как мы уже писали выше — это сравнения с падением с пятого этажа.

Фото: DriveNN.ru

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