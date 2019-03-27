Как уберечь себя и выявить замаскированные дефекты нового авто

Покупка "железного коня" дело ответственное и всегда волнительное. Но не все люди отдают себе отчет в том, что и новое транспортное средство может таить в себе разные повреждения или внешние дефекты, которые тщательно замаскированы. К сожалению, такой поворот событий происходит довольно часто, что значительно портит настроение покупателя, а также сулит значимые денежные потери.

Изъяны нового транспортного средства могут быть результатом заводского брака. Вся суть в том, что некоторая часть автосалонов относится к процессу отбора авто спустя рукава. Помимо этого, зачастую недобросовестные продавцы пытаются всевозможными способами замаскировать дефект. В ситуации, когда клиент не выявил эти недостатки непосредственно на месте, человек рискует в дальнейшем столкнуться с трудностями в доказывании того, что они имелись еще до момента сделки.

В большинстве случаев покупка новой машины не осуществляется вкупе с доскональной проверкой всех процессов и механизмов, так как люди уверены в ее новизне, а значит, проблем не будет. Иногда получается так, что заклинивает термостат, отвечающий за прогрев "железного коня" до нужной температуры, а это может спровоцировать ускорение процесса износа цилиндров.

Естественно, что в перечисленных нюансах, которые не всегда можно увидеть сразу, разбирается не каждый среднестатистический гражданин. Ввиду этого, рекомендуется при очередном походе в салон взять с собой профессионала в этом деле, который сможет разглядеть все недостатки.

К сожалению, нередки случаи, когда наблюдается замаскированный брак в покраске транспортного средства, особенно если авто относится к бюджетной категории. Самая популярная проблема — подтеки. В основном, машины с нулевым пробегом не продаются с очевидными подтеками, например, на двери или капоте. Однако в скрытых областях таких, как изгиб бампера, подтеки встречаются часто, которые свидетельствуют о некачественной работе мастера или о несоблюдении технологии. В обязательном порядке рекомендуется просмотреть все неровные зоны автомобиля, чтобы выявить возможные подтеки, так как это достаточно сложный дефект, который не стоит недооценивать.

Встречаются ситуации, когда новые машины при транспортировке в автосалон получают сколы, царапины или небольшие вмятины. Чтобы исправить такие видимые дефекты недобросовестные продавцы рихтуют область с дефектом, далее шпаклюют и потом по новой красят.

Очевидный факт, что не найдется покупателя, который согласится купить перекрашенное или заштукатуренное авто. Ввиду этого, нужно досконально осматривать машину на предмет следов шпаклевки. С этим может помочь специальное приспособление, которое называется толщиномером. Данный аппарат с легкостью обнаружит замаскированные дефекты кузова.

Фото: Autonews.ru

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