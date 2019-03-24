Почему так важно содержать свою машину в чистоте

Все автомобилисты знают основные правила обслуживания свой машины: систематически заменять масло, менять шины, приезжать на СТО два раза в год и прочее. В число необязательных пунктов обычно попадает мойка, так как люди думают, что это влияет только на внешний вид автомобиля, а не на его характеристики или уровень эффективной работы. Сегодня разбираемся, почему это не так.

Причины появления грязи

Грязные дороги, выхлопные газы, снег, ветер, дождь. Причинами загрязнения вашего автомобиля может стать почти все, что вы встречаете в дороге. Машина покрывается грязью, если погода радует, а дороги чистые, даже если она просто стоит на стоянке. Что уж говорить про осадки, которые могут изменить ваш автомобиль до неузнаваемости.

Последствия грязного автомобиля: снаружи

Металлическая конструкция и детали автомобиля подвержены коррозии, а плохие условия содержания делают их подверженными ржавчине. Новопокрашенный автомобиль защищен от таких эффектов, но со временем, когда краска износится и начнет слезать, покрытие станет пропускать воду и грязь, которые способны полностью уничтожить благопристойный вид вашего автомобиля. В большинстве случаев, коррозию можно приметить в нижней части дверей и над колесами. Это те места, где чаще всего пристает грязь. Ржавчина может распространяться и под краской, если ей удалось туда попасть, так что любое вздутие или изменение цвета - явные сигналы к проверке. Регулярно мойте и обследуйте кузов своего авто, чтобы быть уверенными в его сохранности. К тому же, на чистом авто проще заметить неровность и повреждение.

Последствия грязного автомобиля: внутри

Не так важна красота снаружи, как удобство и комфорт внутри автомобиля, поэтому соблюдать чистоту необходимо и в салоне. Особенно, если вы имеете детей, аллергиков или астматиков в семье. Сиденья необходимо регулярно пылесосить, а коврики под ногами - мыть. Особое внимание уделите панели приборов, ящикам для мелочей и багажнику - не стоит превращать их в склад ненужных вещей и мелкого мусора. Освежитель для воздуха тоже не станет лишним в автомобиле.

Взгляд в будущее

Рано или поздно большинство владельцев автомобиля захотят приобрести другой, а старый - продать. В этом случае, редко мытый автомобиль, у которого имеются признаки ржавчины и коррозии, вряд ли найдет выгодных покупателей. Внутренние неполадки можно скрыть, но внешние сразу бросятся в глаза, и к сожалению, новая краска здесь не только ударит по карману, но и послужит звоночком для потенциального покупателя, который сразу заподозрит что-то неладное. Стоимость авто в случае продажи будет выше, если вы ухаживали за ним и регулярно мыли.

Заключение

Обслуживание и содержание своего автомобиля недешевое удовольствие, но от уровня внимания к авто зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей, потому не пренебрегаете правилами содержания и эксплуатации автомобиля.

Фото: mazda-club.com.ua

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