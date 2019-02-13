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Автор Ксения Семенова

Гибридный автомобиль: плюсы и минусы

Авто

Каждый день экология подвергается большому стрессу, ввиду этого чрезмерное потребление нефтепродуктов и сохранение окружающей среды стали самыми серьезными проблемами всех крупных стран планеты. Гибридные автомобили пользуются все большим спросом, так как они обладают способностью экономично расходовать топливо, а также минимально загрязнять атмосферу. В этой ситуации они получают сразу два плюса: приносят пользу для людей и не оказывают пагубное воздействие на окружающую среду, как обычные транспортные средства. Ввиду этой информации, все чаще люди отдают предпочтение гибридным машинам, чтобы позаботиться о своем кошельке и экологии, но действительно ли это так? Разбираемся.

Гибридный автомобиль: плюсы и минусы. 398874.jpeg

Гибридные представители транспортных средств оснащены сразу двумя двигателями: один классический бензиновый, а второй электрический с аккумуляторами. Во время движения работают сразу два мотора с целью экономии топлива почти в 1,5 раза, если проводить сравнение с обычными авто. Скорее всего, такая большая разница в расходе нефтепродукта является одной из основных причин, почему гибридные авто считаются машинами будущего.

В большинстве странах представители власти осознают безопасность подобной группы автомобилей для экологии, ввиду чего создают дополнительные льготы для увеличения спроса от покупателей. Например, в Японии человек может приобрести вышеуказанный тип машины и получить дополнительную субсидию в размере 1100 долларов при обычной покупке и 2700 долларов при утилизации старого авто. В Германии обладатель подключаемого гибрида (с разъемом для питания через сеть) освобождается от дорожного налога на 5 лет. Великобритания субсидирует покупку гибридного транспортного средства на 35% от стоимости авто, но не более 5000 фунтов. И такой помощи от государства и всевозможных поблажек множество, которые отличаются лишь от страны.

Помимо перечисленных плюсов есть и несколько недостатков, которые могут открыться владельцу при выборе авто. Одним из самых ярких минусов является запредельная стоимость автомобиля. На самом деле это одна из основных причин, ввиду чего люди уходят от новшества и останавливают свой выбор на стандартной классике. Однако если провести небольшую исследовательскую деятельность, то можно увидеть, что спустя несколько лет гибридные транспортные средства окупаются, ввиду значительной экономии денежных средств на топливе. В результате получается, что эта машина даже экономически выгоднее, нежели их традиционные собратья.

Если человек все-таки решает приобрести гибридное авто, но понимает, что не хватает денежных средств, то на сегодняшний день есть замечательная возможность купить поддержанную машину. Да, она будет не новая, но ее основные достоинства в экономии и в безопасности для окружающей среды, все равно сохранятся.

Фото: 1Gai

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Темы авто топливо экология двигатель транспорт автомобиль гибридное авто бензиновый двигатель электрический двигатель
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