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Автор Ксения Семенова

Японский автоконцерн представил новое поколение Toyota Supra

Авто

Официальный представитель Toyota в России подтвердил информацию о том, что на рынке Таможенного союза в скором времени будет представлен долгожданный спортивный автомобиль Toyota Supra пятого поколения. Именно эта модель авто не производилась концерном на протяжении почти 17 лет. Новинку, которая может сплотить любителей японского и немецкого автопрома, уже продемонстрировали в Дейтройте. Сообщается, что Supra'2020 стала результатом плодотворной работы Toyota и BMW.

Японский автоконцерн представил новое поколение Toyota Supra. 399229.jpeg

Поклонникам японских авто не помешает записать или запомнить индекс модели — А90. А вот любителям BMW не представит сложности понять, что означает B58B30: именно этот баварский двигатель разместился под капотом новой Toyota Supra. Рабочая деятельность по созданию модели началась в далеком 2012 году, и на рынке уже можно встретить родстер с похожей платформой — BMW Z4.

Новая Supra рассчитана на двух людей. Салон имеет более спортивный вид, нежели аналог BMW, хотя стоит отметить, что сходства с немецким дизайном действительно присутствуют. Немаловажный фактор, на чем стоит акцентировать внимание — интерфейс мультимедийной системы BMW iDrive.

Отмечается, что производители не пожалели алюминия при создании каркаса авто. Жесткость на кручение у данной модели гораздо сильнее, если сравнить с суперкаром Lexus LFA. В передней части транспортного средства вмонтированы двойные рычаги треугольной формы, а в задней области — многорычажная система. Также радует и разделение веса по осям — идеальные показатели 50/50.

Производительность нового спорткара также поражает — 3-литровый рядный двухтурбинный двигатель BMW. Мощность — 340 л. с., крутящий момент — 500 H*м. На BMW Z4 те же составляющие показывают более высокие показатели — 382 л. с. и 501 H*м. Рабочая деятельность мотора происходит вкупе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Новая модель Toyota с одной точки разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, а предельная скорость зафиксирована на отметке в 250 км/ч. У автомобиля задний привод, а также имеется активный дифференциал. 

Заниматься созданием нового спортивного автомобиля будет тот же австрийский завод, который выпускает BMW Z4. Производители добавляют, что в ближайшем будущем появится еще одна модель "Супры", которая будет обладать 2-литровым двигателем BMW B48B20.

На сегодняшний день уже известно, что фанатов у вышеуказанной модели будет запредельное количество: покупателю первого экземпляра Supra пятого поколения пришлось выложить за желаемое авто 2,1 миллиона долларов.

Транспортное средство со значимым VIN 20201 (2020-модель год, а последняя цифра характеризует первый экземпляр) и дизайнерским цветом кузова выставили на торги в рамках благотворительного аукциона в Америке. Полученные за спорткар денежные средства отправятся в качестве помощи нуждающимся.

Фото: За рулем

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Темы Toyota авто Toyota Supra модель автомобиль автоновинка
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