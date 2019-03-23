Как выбрать канистру для топлива

Что необходимо для того, чтобы без опасений отправиться в дальнюю дорогу? Конечно, канистра, ведь в любой момент может закончиться топливо, а поблизости не будет АЗС. Важно знать, что большинство заправочных станций отказываются наливать топливо в пластмассовые емкости, ввиду этого рекомендуется отдавать предпочтение металлическим.
Канистры могут быть разного размера и объема, в чем может скрываться маркетинговый ход. Порой емкости делают меньше, нежели заявлено при покупке. Как это проверить?
Например, человек приобрел 20-литровую канистру. Чтобы проверить заявленную вместимость необходимо налить в емкость топливо до нижнего среза горловины. Если вошло меньше 20 литров, то следует продолжить вливать до верхнего среза, после чего до предела, немного наклоняя канистру горлышком вверх. Ввиду того, что канистры рекомендуется заполнять до нижнего среза горловины, то, если купленная емкость не прошла это испытание, то она не того объема, что было указано при приобретении.
Второй немаловажный фактор отбора канистры — удобство переливания топлива. На этот пункт влияют несколько особенностей конструкции емкости. Например, сдвинутая от середины горловина создает воздушное пространство над поверхностью горючего, в связи с чем переливание горючего происходит без смешивания, а значит и без бульканья. При использовании канистры, оборудованной сифонной трубкой в горловине, которая образует потоки воздуха, также можно с легкостью наполнить или опустошить содержимое емкости.
Третий критерий отбора — конструкция ручки, от которой зависит удобство держания канистры при переливании или при переноске. Испробуйте ее при покупке, совершите тестовые заходы по магазину с канистрой в руках.
Наверное, один из самых важных факторов при выборе канистры — материал. На сегодняшний день можно встретить разные виды: стальные, алюминиевые и даже пластиковые, которые, как говорилось ранее, разрешают использовать не все АЗС. Рассмотрим каждый из них.
Ну и напоследок еще один критерий отбора — способ открытия/закрытия канистры. На сегодняшний день в магазинах можно увидеть емкости со стандартной резьбовой пробкой и с зажимным механизмом. Ранее люди придерживались мнения, что канистры с зажимом — лучший вариант, но на деле все оказалось иначе. Летом, в емкости образуются пары топлива, в связи с чем поднимается давление. Как правило, зажимные механизмы не отличаются прочностью, ввиду чего давление паров просто их отрывает. Основываясь на эту информацию, можно сделать вывод, что лучше использовать канистры с резьбовыми пробками.
Фото: vash.market
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