Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Недвижимость Эврика Силовые структуры Непознанное Наследие Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Ксения Семенова

Как выбрать канистру для топлива

Авто

Что необходимо для того, чтобы без опасений отправиться в дальнюю дорогу? Конечно, канистра, ведь в любой момент может закончиться топливо, а поблизости не будет АЗС. Важно знать, что большинство заправочных станций отказываются наливать топливо в пластмассовые емкости, ввиду этого рекомендуется отдавать предпочтение металлическим.

Как выбрать канистру для топлива. 401336.jpeg

Канистры могут быть разного размера и объема, в чем может скрываться маркетинговый ход. Порой емкости делают меньше, нежели заявлено при покупке. Как это проверить?

Например, человек приобрел 20-литровую канистру. Чтобы проверить заявленную вместимость необходимо налить в емкость топливо до нижнего среза горловины. Если вошло меньше 20 литров, то следует продолжить вливать до верхнего среза, после чего до предела, немного наклоняя канистру горлышком вверх. Ввиду того, что канистры рекомендуется заполнять до нижнего среза горловины, то, если купленная емкость не прошла это испытание, то она не того объема, что было указано при приобретении.

Второй немаловажный фактор отбора канистры — удобство переливания топлива. На этот пункт влияют несколько особенностей конструкции емкости. Например, сдвинутая от середины горловина создает воздушное пространство над поверхностью горючего, в связи с чем переливание горючего происходит без смешивания, а значит и без бульканья. При использовании канистры, оборудованной сифонной трубкой в горловине, которая образует потоки воздуха, также можно с легкостью наполнить или опустошить содержимое емкости.

Третий критерий отбора — конструкция ручки, от которой зависит удобство держания канистры при переливании или при переноске. Испробуйте ее при покупке, совершите тестовые заходы по магазину с канистрой в руках.

Наверное, один из самых важных факторов при выборе канистры — материал. На сегодняшний день можно встретить разные виды: стальные, алюминиевые и даже пластиковые, которые, как говорилось ранее, разрешают использовать не все АЗС. Рассмотрим каждый из них.

  • Стальные канистры. Считаются одними из самых дорогих по стоимости. Кроме того, они делаются только на большие объемы, например, самый распространенный вариант — 20 литров. В канистре из этого материала можно хранить как бензин, так и дизтопливо.
  • Алюминиевые емкости. Специалисты называют этот тип материала самым прочным и долговечным. Канистры выпускаются в разных литражах, но отмечаются своей легкостью. Основной плюс алюминия — устойчивость к химическому разрушению, ввиду этого можно быть спокойным, если на длительное время придется оставить канистру в гараже.
  • Пластиковые канистры. Самый нерекомендуемый вариант. У данного вида емкостей есть два очевидных плюса — цена и легкость конструкции, но их ненадежность перекрывает достоинства. Не беря во внимание тот факт, что пластиковые канистры создаются на базе прочных соединений материала, при влиянии сильной нагрузки пластик может треснуть или лопнуть.

Ну и напоследок еще один критерий отбора — способ открытия/закрытия канистры. На сегодняшний день в магазинах можно увидеть емкости со стандартной резьбовой пробкой и с зажимным механизмом. Ранее люди придерживались мнения, что канистры с зажимом — лучший вариант, но на деле все оказалось иначе. Летом, в емкости образуются пары топлива, в связи с чем поднимается давление. Как правило, зажимные механизмы не отличаются прочностью, ввиду чего давление паров просто их отрывает. Основываясь на эту информацию, можно сделать вывод, что лучше использовать канистры с резьбовыми пробками.

Фото: vash.market

Еще по теме:

Вождение развивает подсознательные реакции

Топ-10 ошибок при покупке автомобиля

Бесполезные автомобильные аксессуары

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы топливо автомобиль экипировка аксессуары для авто канистра для топлива как выбрать канистру
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Как выбрать канистру для топлива
Европа
Горнолыжный отдых в Черногории
Недвижимость
Города будущего уйдут в цифру
Новости Все >
В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях
Севастопольский государственный университет планирует открыть филиал в Сирии
В РПЦ назвали "преступниками" врачей, которые проводят операции по смене пола
В Токио "попрощались" с ядерной энергетикой массовым митингом
США отвергли обвинения Луценко в адрес Йованович и не будут отзывать посла из Киева
Полицейские рассказали о массовой драке в Москве с применением травматического оружия
Причиной получасового простоя аэропорта во Франкфурте-на-Майне стал дрон
Зеленский пояснил свою позицию по Донбассу и Крымскому полуострову
Спецпрокурор Мюллер закончил расследование "российского вмешательства" в выборы президента США
Треть покупателей квартир по ДДУ в Кубани живут в самостроях
Читательский топ
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу
Источники: Россия начнет паспортизацию граждан ЛДНР в апреле
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа

Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Новости Якутска сегодня
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Евросоюз
Европа готовится к признанию Крыма российским
Военные новости
Российский пилот истребителя смог рассмотреть, чем вооружен бомбардировщик B-52
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение

Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".

Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Новости Якутска сегодня
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Власть
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Кремль
Россияне разочарованы политикой Кремля в кадровом вопросе
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил "разогнать минкульт"

Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.

Сергей Шнуров в Госдуме предложил "разогнать минкульт"
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Новости спорта
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Новости спорта
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Военные новости
Крым никто не вернет: Россия развернула на полуострове ЗРК С-400
Любовь Степушова Европа готовится к признанию Крыма российским Любовь Степушова Соломон Соловьев "Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг..." - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Костин Деньги на социальные эксперименты в России есть Сергей Костин
Комментарии
В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях
Глава МВД Украины прокомментировал языковую политику страны
Эксперты предрекли США серию мощных потопов и наводнений
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
В Токио "попрощались" с ядерной энергетикой массовым митингом
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях
Российский пилот истребителя смог рассмотреть, чем вооружен бомбардировщик B-52
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
К концу века страшные ураганы сметут все живое на Земле
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
В РПЦ назвали "преступниками" врачей, которые проводят операции по смене пола
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Сергей Шнуров в Госдуме предложил "разогнать минкульт"
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Ксения Собчак про "чернокожих рабов": "Это была сатира"
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
Якутия - новая Фергана или Карабах?
История и современность Все >
Софья Перовская: девушка, которая погубила Александра II
Софья Перовская: девушка, которая погубила Александра II
Прототип Плюшкина из "Мертвых душ"
Прототип Плюшкина из "Мертвых душ"
Бомбы из мышей, сверхзвуковые ракеты и многое другое, поражающее воображение, оружие
Бомбы из мышей, сверхзвуковые ракеты и многое другое, поражающее воображение, оружие
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
ФСБ проводит обыски на нескольких станкостроительных российских предприятиях
ФСБ проводит обыски на нескольких станкостроительных российских предприятиях
По словам Порошенко, военные НАТО поедут учиться к ВСУ
По словам Порошенко, военные НАТО поедут учиться к ВСУ
В США заявили, что российский Су-27 не перехватывал бомбардировщик B-52
В США заявили, что российский Су-27 не перехватывал бомбардировщик B-52
Как самый сильный владимирский князь заложил "мину" под свое государство
Как самый сильный владимирский князь заложил "мину" под свое государство
Август фон Коцебу: "русский шпион", который был популярнее Гете
Август фон Коцебу: "русский шпион", который был популярнее Гете
Заявления США могут привести к реальной войне с Москвой
Заявления США могут привести к реальной войне с Москвой
Зачем всем гражданам ДЛНР хотят выдать паспорта России
Зачем всем гражданам ДЛНР хотят выдать паспорта России
Женское Все >
Зелень тоже надо сажать правильно
Зелень тоже надо сажать правильно
Уже март: Пора сажать овощи на рассаду
Уже март: Пора сажать овощи на рассаду
Преображаем клумбу Шоколадным Сёгуном
Преображаем клумбу Шоколадным Сёгуном
Сажаем малину весной
Сажаем малину весной
Лучший способ утепления потолка садового домика
Лучший способ утепления потолка садового домика
Пищевая аллергия и пищевая непереносимость: в чем отличия?
Пищевая аллергия и пищевая непереносимость: в чем отличия?
Медицина нового поколения: персонализированный подход. Часть 1
Медицина нового поколения: персонализированный подход. Часть 1
Лайфхак: Идеальные брови 2019
Лайфхак: Идеальные брови 2019
Ольга Бузова лишилась возлюбленого
Ольга Бузова лишилась возлюбленого
Почему окружающие хотят быстрее выдать тебя замуж
Почему окружающие хотят быстрее выдать тебя замуж
Смерть H&M и Zara - бренды сдают позиции
Смерть H&M и Zara - бренды сдают позиции
Сок спасает от инсульта
Сок спасает от инсульта
Как правильно подобрать одежду малышу?
Как правильно подобрать одежду малышу?
Почему черный перец полезен для организма
Почему черный перец полезен для организма
Мужское Все >
Все, что вы не знали о ряпушке
Все, что вы не знали о ряпушке
Беспроводной эхолот для рыбалки
Беспроводной эхолот для рыбалки
Дизайн интерьера квартир в стиле фьюжн
Дизайн интерьера квартир в стиле фьюжн
Как сделать ремонт, не выезжая из дома?
Как сделать ремонт, не выезжая из дома?
Как очистить плитку в ванной до блеска?
Как очистить плитку в ванной до блеска?
Как сэкономить пространство в маленькой кухне
Как сэкономить пространство в маленькой кухне
Узкий коридор: дизайнерские уловки, которые помогут "расширить" пространство
Узкий коридор: дизайнерские уловки, которые помогут "расширить" пространство
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
В РПЦ назвали "преступниками" врачей, которые проводят операции по смене пола
В РПЦ назвали "преступниками" врачей, которые проводят операции по смене пола
Семь епископов Херсонеса: кровь - семя Церкви
Семь епископов Херсонеса: кровь - семя Церкви
Американская акита: история породы, характер, уход
Американская акита: история породы, характер, уход
Как отучить котенка кусаться
Как отучить котенка кусаться
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Кошка и птица: как содержать вместе
Кошка и птица: как содержать вместе
15 любопытных фактов о кроликах
15 любопытных фактов о кроликах
Открытие кислорода: кому принадлежит пальма первенства
Открытие кислорода: кому принадлежит пальма первенства
Исаак Ньютон: интересные факты об ученом
Исаак Ньютон: интересные факты об ученом
Загадка Кровавой Мэри… или почему мы видим в зеркале нечто мистическое
Загадка Кровавой Мэри… или почему мы видим в зеркале нечто мистическое
Мистические места России. Танцующий лес.
Мистические места России. Танцующий лес.
Удивительные факты обо всем на свете
Удивительные факты обо всем на свете
Интересные факты про человеческие пальцы
Интересные факты про человеческие пальцы
Культурная традиция - хорошо отдохнуть в рабочее время
Культурная традиция - хорошо отдохнуть в рабочее время
Гидрометцентр обещает "Лето 2019" теплее обычного
Гидрометцентр обещает "Лето 2019" теплее обычного
Ближний Восток
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?

Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?

Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бывший СССР
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Южная Америка
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Новости Украины
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Балканы
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
США и Канада. Новости и аналитика
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
Почему Россия проигрывает в информационной войне
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ