Самые безопасные автомобили 2018 года

Всем известно, что, если посмотреть на статистику смертности, автомобили являются самым опасным видом транспорта. Конечно, любой автолюбитель хочет приобрести автомобиль, который в случае опасности его защитит, убережет детей, всех остальных пассажиров. Конечно, производители и независимые агентства всегда определяют безопасность автомобиля, например, одним из самых авторитетных является краш-тест под названием Euro NCAP. Именно по результатам этого исследования мы сейчас и предоставим вам рейтинг.

Фото: Wikipedia

Если говорить о больших кроссоверах, то на первом месте по безопасности в 2018 году оказался Hyundai NEXO. Он обладает электрической силовой установкой, уровень защиты довольно высокий, что касается взрослых пассажиров, это 94%, самые маленькие защищены на 87%, пешеходы в случае ДТП с кроссовером в 67% случаев будут защищены. Оценили ещё и уровень ассистента безопасности, он равен 80%.

Фото: АвтоГЕРМЕС

Если перейти к следующему автомобилю, это снова будет Hyundai, на этот раз Santa Fe. В 94% случаев выживают взрослые, дети - в 88%, что касается защиты пешеходов, здесь показатель ниже, 67%. Но в ходе краш-теста подушка безопасности в некоторых случаях разрывается при срабатывании. Такую проблему нашли в автомобилях с панорамной крышей, в 2018 Hyundai стал отзывать эти машины с рынка, а ремонтировать бесплатно.

Фото: За рулем

Среди больших семейных автомобилей самым безопасным в 2018 году стал Lexus ES. В этом случае очень повезло пешеходам, в 90% случаев они не пострадают. Такой же уровень защиты обеспечен для взрослых пассажиров, что касается детей, они защищены на 87%.

Фото: MotorPage

Если говорить о небольшого размера семейных автомобилях, то самым безопасным в прошедшем году оказался Mercedes-Benz A-Класс. Для детей этот автомобиль почти идеален, 91 процент защиты, взрослые пассажиры вообще защищены на 96%, пешеходы могут порадоваться цифре 92%.

Фото: rolf.ru

А Audi Q3 неожиданно стал самым безопасным компактным минивэном. Он получил от Европейского комитета сразу пять звёзд по краш-тесту. Взрослые дети здесь под надежной защитой, 95% и 86%, для пешеходов тоже обеспечили безопасность в 76%.

Фото: Википедия

Легендарная безопасность автомобилей Volvo и в этот раз подтвердилась, модель XC40 назвали самым безопасным компактным кроссовером. Для взрослых пассажиров здесь обеспечили безопасность в 97%, что касается детей, этот цифра чуть ниже - 87%, с пешеходами дела обстоят немного иначе - 71 % защищённости.

Фото: Quto

Что касается самого безопасного автомобиля бизнес-класса, это место занял седан Audi A6. Пешеходы могут порадоваться 81% защищённости, взрослые пассажиры защищены на 93% а дети - на 85.

Фото: Daily-Motor.Ru

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