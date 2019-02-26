Беспилотные грузовики Volvo завершат тесты к концу 2019 года

Самосвалы Volvo Trucks тестовые только для их разработчиков, а для норвежской компании Brønnøy Kalk AS это "два в одном": современное транспортное оборудование и водители.
Грузовики автономного вождения Volvo заняты реальной работой по перевозке добываемого карьерным способом известняка в ближайший порт. В ходе ежедневных челночных поездок они преодолевают в один конец до пяти километров по открытой местности и специально проложенным туннелям. В конечной точке маршрута самосвал высыпает добытую породу, та измельчается и грузится на баржу.
В рамках заключенного соглашения, клиент закупает определенный объем транспортных услуг, а оплату осуществляет за каждую тонну перевезенной продукции.
Как осуществляется управление самосвалом
В настоящее время предусмотрено гибридное управление.
У грузовика есть водительская кабина и обычная для таких машин система вождения человеком — она используется на стартовом этапе настройки бортового оборудования под определенный маршрут, а также в случаях сбоев автономного режима.
Когда грузовик отпускают в самостоятельное движение, он ориентируется на местности с помощью бортового компьютера, навигатора GPS, датчиков и систем обработки удаленных акустических и световых сигналов (радаров и лидаров).
Есть ли другой опыт тестирования беспилотных Volvo
Самосвалы для горнодобывающей компании производитель Volvo Trucks разработал с учетом первого опыта, когда беспилотные автомобили были заняты на ограниченных работах по вывозу мусора и заготовке сахарного тростника.
Текущие испытания рассматриваются как более серьезные, поскольку увеличена сложность работ, и свое движение в автономном режиме машины выполняют не только на открытой местности, но и в подземном туннеле длиной 3,5 километра.
Почему были начаты разработки беспилотных грузовиков
Компания Volvo Trucks является частью Volvo Group, одного из ведущих в мире производителей грузовиков, автобусов и строительной техники, а также судовых и промышленных двигателей.
По мнению специалистов, сфера грузоперевозок наиболее перспективна в плане внедрения беспилотных технологий вождения, особенно, если это не связано с необходимостью маневрирования в условиях напряженных трасс и городского движения.
Что определило характер первых разработок
В добывающих отраслях промышленности машины совершают в течение суток многочисленные челночные рейсы, это позволяет эффективно наладить работу автономных систем управления, а также дает возможность избежать влияния человеческого фактора, когда монотонный труд негативно сказывается на состоянии водителя и снижает его производительность.
Применение беспилотных машин рассматривается специалистами как важный путь к повышению производительности труда, и в долгосрочной перспективе это станет конкурентным преимуществом отраслей и производителей в жестких условиях глобальной экономики.
Потребность в грузоперевозках растет, а специализировать автомобили предлагается с учетом запросов конкретных заказчиков. Компания Volvo Trucks ставит перед собой цель стать лидером на рынке специализированных беспилотных грузоперевозок.
Фото: techcult.ru
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