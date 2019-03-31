"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана

Автомобили BMW - это стильно, престижно, комфортно, респектабельно. Каждая новая модель обсуждается на мировых площадках в бешеном темпе, это настоящее события, даже если разработчики просто обновили дизайн. В 2019 году весь мир увидел обновлённую BMW 7 серии, в социальных сетях сразу посыпались шуточки насчёт раздутых ноздрей, мол, с каждым годом они у BMW всё шире и шире. Начнем с того, что всемирно известная семёрка обрела популярность ещё в конце XX века, сегодня она не стала менее желанной. Изменения коснулись не только внешнего дизайна, но и экстерьера автомобиля, изменений на самом деле много. Начнем с того, что даже без комплектации «лонг» этот автомобиль выглядит просто огромным, настоящий корабль. Разработчики усовершенствовали ветровое стекло, оно стало больше, увеличился наклон дороги, теперь обзор лучше. Конечно, ноздри решили выделить, создатели придумали красивое светодиодное наполнение.

По центру обвеса проходит линия, сначала она переходит, в один, затем в другой воздухозаборник. Если же вы станете счастливым обладателем М-пакета, вам посчастливится увидеть ещё некоторые отличия, здесь будет сразу три небольших воздухозаборника. Вообще сам кузов является премиальным, очень много элементов украшены хромом, есть большие фронтальные стёкла, на которых тоже небольшая линия хрома, его разместили и на зеркалах, на ручках дверей, даже на порожках. Что касается вида сзади, можно сказать, что BMW стало спортивнее, мы видим четырехтрубный выход выхлопной системы, на багажнике тоже напичкано много рельефа.

Перейдём к приятному, к месту водителя. Длинный мультимедийный дисплей расположен на центральной консоли. Очень приятно пользоваться им в сенсорном режиме. Если вы искушённый человек, то для вас создали функцию управления жестами. Управлять климатом в новом автомобиле седьмой серии получится с помощью кнопок и шайб, которые расположены на небольшом блоке. Естественно, как и принято в семёрке, тоннель очень роскошный, на нём располагается всё, что нужно для удобного управления правой рукой. Подлокотник тоже сделан так, что любому монарху будет по вкусу. Бардачок здесь огромного размера, у него сразу несколько комнат, некоторые из них закрыты специальной шторкой. Тем, кто сидит сзади, будет ещё комфортнее, в машине создана система, которая запоминает габариты пассажиров. Есть функция массажа, два экрана мультимедиа, а ещё кресло лёгким движением руки можно превратить в кровать.

Остаётся лишь сказать, что цена за такую обновлённую семёрку будет стартовать с 4 миллионов 850 тысяч рублей, что касается максимальной комплектации, речь идёт о 8 миллионах рублей.

Фото: cartimes.ru

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