Хитрости и советы по уходу за автомобилем

Уборка автомобиля дело трудоемкое и затратное. Конечно, можно обратится к профессионалам и получить идеально чистую машину. Но эта услуга довольно дорогая и позволить себе делать ее часто многим не по карману. Но, используя подручные средства, вполне можно держать своего железного коня в идеальном порядке.

Владельцы автомобилей с текстильным салоном знают, что шерсть животных невозможно вычистить даже самым крутым пылесосом. Это совершенно не проблема, нужно достать из багажника резиновый скребок для обледеневших и мокрых окон. С помощью резинового скребка шерсть с сидений очистится за считанные минуты.

Хотя на дворе и 21 век, но магнитолы до сих пор в цене у автоворов. Простым, но очень эффективным способом избежать этого, будет заглушка на магнитолу сделанная из коробки от DVD диска. Нужно только снять размеры и вырезать нужную заглушку ножницами.

Как и дом, машина — это место где мы проводим много времени. Часто стоит вопрос о том куда выбросить тот или иной мусор. Понятно, что обычная свинья просто выбросит мусор в окно, но для нас это не выход. Всегда стоит возить в машине небольшой мусорный контейнер, который нужно время от времени очищать.

Если в машине стоит неприятный запах, исходящий от сидений, то и это не проблема. Перед тем как пылесосить, щедро посыпьте сидения пищевой содой и подождите около получаса. Все запахи впитает сода и только остается собрать ее пылесосом.

Любители перекусить в машине часто сталкиваются с проблемой, что еда или напитки переворачиваются на сидение. Для таких случаев стоит приобрести контейнер для ванных аксессуаров. Такой контейнер отлично разместит всю еду, особенно напитки.

Со временем, автомобильные фары тускнеют. Это не повод бежать в автомагазин. Просто нанесите на фару щедрый слой зубной пасты и хорошо натрите ее хлопковой тканью. Мелкие абразивные частички пасты, придадут фарам вид как из салона.

Главный пылесборник в автомобиле — это его дефлектора. Казалось бы, очистить их не получится, но на помощь приходит обычная малярная кисточка.

Иногда птичий помет настолько въедается в кузов, что его не берёт ни один напор воды с любым моющим средством. Но тут можно легко решить проблему с помощью "великой ВДешки" (WD-40). Просто сбрызните загрязнение и протрите влажной тряпкой через 5 минут.

Кажется, что пришло время выбросить старые дворники, но для начала протрите их обычным спиртом. Говорят, что это подарит дворникам дополнительные месяцы жизни.

На полировку салона нет времени, тогда помойте машину с кондиционером для волос. В его составе много воска и ланолина. После такой мойки машина будет блистать как в автосалоне. Кстати, там так и делают.

Фото: 1GAI.ru

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