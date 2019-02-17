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Автор Наталья Сухарева

В путь-дорогу: чем занять ребенка в машине

Авто

Тот, кто путешествовал с ребенком, на собственном опыте испытал прелести этого мероприятия. И не понаслышке знает: поездка требует тщательной подготовки. Почему? Потому что только в этом случае она пройдет гладко и без нервов: родительских и детских. Долго находиться на одном месте непросто даже самому терпеливому и усидчивому малышу. А если он еще и пристегнут — сложно вдвойне. Маленькому пассажиру обязательно нужно занятие в пути. Какое? Узнаем дальше.

В путь-дорогу: чем занять ребенка в машине. 399071.jpeg

Обычная фольга

Занимательная вещь! Юным путешественникам придется по вкусу сминать и разглаживать ее, разрывать на куски и скатывать в шарики и жгутики. Детям старшего возраста понравится делать разнообразные фигурки, браслетики и колечки.

Другие автомобили

Надолго занять детей получится, попросив их вспомнить нравящийся цвет, а потом считать встречающиеся автомобили выбранных расцветок. У кого получится больше, тот победил!

Наклейки

Находкой для родителей в путешествии будут многоразовые наклейки. Приклеить в специальную книжку, обычный блокнот, на себя, одежду, окно. Выбор велик. Главное, дети заняты, а машина не испорчена — следов клея они не оставляют и с легкостью снимаются, позволяя использовать на обратном пути.

Видео

Конечно, мультфильмы на планшете или смартфоне не самая лучшая идея, чтобы занять ребенка с педагогической точки зрения. Но если обстоятельства того требуют, то иногда можно. Долгий путь как раз такое обстоятельство. А еще лучше, если это будет не планшет, к которому нужно наклоняться, портя осанку и зрение, а экран, крепящийся на спинку переднего кресло.

Чудесная коробочка

Что может быть увлекательнее для деток младшего возраста? Куча небольших игрушек и предметов в коробке с крышкой. Куколки, машинки, шарики, маленькие кубики, камушки и все, что еще душе угодно. Так интересно все это вынимать, рассматривать, а потом складывать обратно. И так несколько раз, пока не надоест.

Цветные скрепки

В офисе обыденная принадлежность, а для ребенка увлекательное занятие. Если показать, как играть. Например, сцеплять между собой, образуя длинные цепочки, браслеты или бусы. И украсить ими машину.

Обед по расписанию

Питаться в пути тоже интересно! Малыш не только покушает, но еще и рассортирует небольшие печенья, хлопья, орешки и сухофрукты в заранее подготовленный контейнер с перегородками. И весело, и вкусно. Главное, следить, чтобы ребенок не поперхнулся и не разбросал слишком сильно еду.

Поднос

Как правило, в автомобиле не предусмотрено столика, а он бы очень пригодился юному путнику. Выручит обыкновенный пластиковый поднос, захваченный с собой. На нем очень удобно раскладывать и не ронять игрушки и еду.

Стаканчики

Детям понравится аналог взрослой игры "Наперстки". А еще развлечет, разовьет моторику, координацию и внимание. Понадобятся три пластиковых стакана и шарик. Стаканчики передвигаются, шарик весело разыскивается. Маленьким деткам до трех лет стаканчики лучше предлагать разноцветные, чтобы не запутаться.

Словесные игры

Во время долгой дороги на машине детей может укачивать. В этом случае с ними стоит поиграть в устные игры. Малышей отвлечет "Эхо": набор звуков, произносимых родителем или ритмичные хлопки, повторяемые ребенком вслед за взрослым. Далее они меняются ролями. Старшим ребятам интереснее поиграть в "Угадайку". Правила таковы: загадывается любой предмет, а ребенок, задавая вопросы, угадывает, о чем речь. Отвечает взрослый только "Да" или "Нет".

Нехитрые игры и занятия, помогают скоротать время в поездке и сделать ее проще и приятнее, как для детей, так и для родителей.

Фото: nachild.com

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В путь-дорогу: чем занять ребенка в машине
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