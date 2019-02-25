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Автор Сергей Королев

Гороскоп автомобилистов на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года

Авто

Новая неделя сулит новые поездки автомобилистам. Что она приготовила для них, рассказывают астрологи в своем автомобильном еженедельном гороскопе.

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Овен. Легкость вождения на этой неделе может лишить вас бдительности на дороге. Не стоит расслабляться, чтобы не стать участником ДТП. Отличная реакции и концентрация на дорогах поможет вам избежать аварий.

Телец. На всех дорогах для вас будет гореть зеленый свет. И все равно необходимо быть внимательным, чтобы не поехать на запрещающий дорожный знак, и не нарваться на штраф. Вторник и среда будут особенно опасными днями в плане нарушений.

Близнецы. Сохраняйте все семь дней внутреннее спокойствие и тогда проблем на дорогах у вас не возникнет. Не стоит ругаться с нарушителями правил дорожного движения. Для этого есть сотрудники ДПС и камеры, которые фиксируют все нарушения.

Рак. Уделите на этой неделе внимание техническому состоянию вашего "железного коня". Вы давно ничего не меняли, не заезжаете на СТО. Такое отношение может привести к тому, что машина сломается в самый неподходящий для вас момент.

Лев. Выполняя обгон, не стоит забывать о том, что на встречной полосе ездят тоже машины. Старайтесь быть законопослушным водителем, соблюдать все правила. Особое внимание уделите железнодорожным шлагбаумам, убеждаясь, что поезда рядом нет.

Дева. Длительное пребывание в дороге следует запланировать на самые благоприятные дни этой неделе — вторник, четверг и пятницу. В понедельник лучше не садиться за руль по причине слабой концентрации после бурных выходных.

Весы. Ваш автомобиль может подвести вас в дороге, поэтому, заблаговременно позаботьтесь о наличии буксировочного троса, канистры с бензином, запасного колеса, знака аварийной остановки. Эти необходимые вещи помогут в сложной ситуации.

Скорпион. Даже, если у вас есть лишние деньги, не нужно нарушать правила, выполнять опасные маневры и обгоны, пытаться проскочить на красный свет, превышать скорость. Потерю денег на штрафы можно компенсировать, а вот потеря жизни, увы, невосполнима.

Стрелец. Моральное удовлетворение от гонок в ночное время может быстро смениться финансовыми затратами на ремонт автомобиля, которые врежется в опору столба или бордюр. Так что хорошенько подумайте, что для вас важнее.

Козерог. В среду и четверг избегайте оживленных трасс, где существует риск не разминуться с другими автомобилями. Лучше ездить окольными путями, где машин не так много и отсутствует оживленное движение. В пятницу вообще лучше на садиться за руль, отдав предпочтение общественному транспорту.

Водолей. Звезды не рекомендуют продавать свой автомобиль, чтобы купить новее. Купленный может часто ломаться, и вы будете с ностальгией вспоминать своего старого "друга", который не доставлял вам столько проблем.

Рыбы. Избегайте проселочных дорог, где можно надолго застрять в какой-то непроходимой колее, а потом долго искать транспортное средство, чтобы вытащить оттуда вашу машину. Хорошими днями для поездок на этой неделе будут среда и суббота.

Фото: Tv.ua 

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