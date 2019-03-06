Renault Duster 2019: каким он будет

В ближайшее время появится возможность приобрести модифицированную версию Renault Duster. Машина порадует своими внешними изменениями, более комфортным салоном, новыми мультимедийными системами и различным функционалом.
Что под капотом?
Мотор остался неизменным, как и в прошлых версиях — это бензиновый 1,6-литровый и 2,0-литровый с мощностью 114 и 143 л. с. Кроме того, представлен 1,5-литровый дизельный мотор, способный развивать скорость до 109 л. с. Подобную версию двигателя можно приобрести вкупе с 4WD и со 6-ступенчатой МКПП. Полноприводный "Дастер" с 2-литровым мотором может быть снабжен автоматической коробкой передач, а первостепенная моноприводная версия представлена лишь с 5-ступенчатой МКПП.
Внутреннее убранство и электроника
Первое, что претерпело изменения и заметно поменялось во внутреннем убранстве — трехспицевый руль со вставкой из металла, наподобие руля "Логана" и "Сандеро". В топовой версии руль отделан кожей и вместе с этим обладает кнопками управления круиз-контролем и ограничителем скорости.
Изменилась и обивка кресел, которая теперь с прострочкой цвета серебра. В премиальной версии Drive Plus обивка совмещенная, и сочетает в себе экокожу и текстиль.
В модифицированном "Дастере" обогрев лобового стекла производится с помощью специально отведенной кнопки, расположенной на главной консоли. Главный акцент сделан на новых мультимедийных системах. В роли стандартного оборудования почти в каждой модели выступает Radio Connect. Для линейки Life данная установка идет как сопутствующая опция.
Основные особенности системы находятся внутри. Она может работать со стандартом цифрового радио DAB, а также с бесплатными приложениями R&GO, которые помогут сохранить данные системы в смартфоне и наоборот. Приложения уже доступны в маркетах.
Помимо прочего, в приложении есть возможность сохранять местоположение авто после парковки, что позволит отыскать своего железного коня на крупных паркингах при помощи телефона. Также можно контролировать пробег и остаток топлива, пройденную дистанцию и время в дороге.
Экстерьер и начало продаж
Уже в марте этого года стартует производство автомобилей с новыми 16-дюймовыми колесными дисками, которые идут в стандартной комплектации версии Drive. В модельной линейке Life они будут опциональными. Стоит отметить, что теперь "Дастер" реализуется с системой контроля уровня давления в колесах. Во всех версиях, помимо Access, средние стойки каркаса авто будут затемнены, что внешне окажет более значимый эффект на окружающих.
Модифицированный Renault Duster уже готов к массовому производству на предприятиях Москвы. Начало продаж и стартовая цена — пока неизвестна, но уже понятно, что следует готовиться к подорожанию — минимум на 10 тысяч рублей.
Фото: inforesist.org
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