15 вещей, которые вы не знали о... движении

Движение бывает самым разным — от молекулярного уровня до общеземного (переноса воздушных масс, морских течений). В этой статье мы расскажем больше об автомобильном движении и пробках, попробуем взглянуть на эту проблему шире.

1. Согласно исследованию, опубликованному в " New Journal of Physics", пробки возникают спонтанно, когда плотность транспортных средств превышает критический уровень, за пределами которого незначительные колебания потока отдельных транспортных средств дестабилизируют движение.

2. Фактически, даже строительные работы или аварии не несут прямой ответственности за заторы; причина в увеличении плотности транспортных средств.

3. Пробки появились раньше автомобилей. Уильям Фелпс Ино, пионер в области управления автомобильным движением в начале 20-го века, писал о заторе, вызванном конными экипажами на улицах его родного Нью-Йорка в 1860-х годах.

4. Также осуждение действий других на дороге не является чем-то новым. "Я не думаю, что когда-либо ходил по улицам Нью-Йорка или любого другого города, не удивляясь глупости водителей, пешеходов и полиции", — написал Ино в 1939 году.

5. Заторы при движении стали проблемой для первых одноклеточных организмов. Моторные ферменты постоянно перемещаются по "переполненным улицам" ДНК каждого живого существа, чтобы копировать или восстанавливать генетический код — процесс, называемый молекулярным движением.

6. И да, даже на этом маленьком уровне существуют дорожные заторы и столкновения, которые могут нарушить репликацию и другие процессы, важные для стабильности генома.

7. Однако даже в таких простых организмах, как бактерии, исследователи наблюдали четкий молекулярный транспортный поток для уменьшения встречных столкновений между ферментами, участвующими в различных задачах.

8. Если энзимы могут понять, как перемещаться в потоке таких же частиц, почему мы не можем? По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно умирает около 1,25 миллиона человек.

9. Половина убитых — уязвимые участники дорожного движения: пешеходы, люди на велосипеде или мотоцикле.

10. Автомобили с автопилотом могут вскоре повысить безопасность дорожного движения — или, только кажется, что они могут это сделать. Недавнее исследование, в котором представлены различные сценарии аварий, показало, что люди менее склонны обвинять автоматизированный автомобиль, даже если он виноват, чем виновного водителя.

11. Вам даже не нужно стоять в пробке, чтобы страдать от нее. Многократный обзор 2016 года связал загрязнение дорожного движения с астмой, болезнями легких, экземой и даже пищевой аллергией.

12. Другое исследование 2016 года показало, что высокая подверженность транспортному загрязнению и шуму была связана с повышенной дневной сонливостью и ночным храпом.

13. Но автомобильное движение создает еще большие проблемы для других живых существ, особенно птиц: во всем мире ежегодно погибает около четверти миллиарда животных.

13. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что несколько видов обычных европейских птиц корректируют время своего взлета, чтобы избежать встречного движения, исходя из ограничения скорости на конкретном участке дороги.

14. Трудно точно определить, сколько наземных животных погибает от автомобильного движения в год, но за 17-месячный период в одном исследовании было зарегистрировано более 8000 погибших животных на 1800 метровой дороге в Индиане.

15. Дороги разрушают места обитания и блокируют маршруты миграции. Исследователи задаются вопросом, что лучше для дикой природы: больше трафика на меньшем количестве дорог или меньше трафика на большем количестве дорог?

Фото: 365Cars

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