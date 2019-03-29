Самые быстрые факты о Ferrari

Автомобили Ferrari являются одними из самых известных в мире и неизменно привлекают взоры, появляясь на дороге. Само слово Ferrari практически является синонимом спортивного автомобиля. Несущие эмблему с гордо вставшим на дыбы конем машины, будучи воплощением скорости и мощи, считаются едва ли не обязательной мечтой каждого мужчины на планете.
Энцо Феррари предпочитал оставаться поближе к дому
Знаменитый гонщик Энцо, основатель гоночной команды Scuderia Ferrari Grand Prix и собственной марки автомобилей, родился в Модене 1898 году. Несмотря на то, что он постоянно путешествовал по миру с его гоночной командой, сердце его оставалось в родной Модене и расположенном неподалеку Маранелло. Там же он разместил и свою компанию. До сих пор головной офис, штаб-квартира Ferrari, находится в Маранелло. Здесь же расположен и музей Ferrari, полностью посвященный этим удивительным автомобилям.
Логотип в виде вставшего на дыбы коня является данью асу, воевавшему в небе во время Первой мировой войны.
В 1923 году Энцо, как победитель одной из гонок, встретился с графом и графиней Баракка. Они были родителями знаменитого аса Первой Мировой войны Франческо Баракки, погибшего в 1918 году. Согласно легенде, граф и графиня предложили, чтобы Феррари перенял эмблему, которая имелась на самолете их сына, уверенные, что она принесет удачу гоночной команде. Речь шла о вставшем на дыбы коне. Через девять лет, в 1932 году, Alfa Romeo, за команду которой выступал Феррари, позволила ему нанести этого логотип во время одной из гонок. Желтый щит, на котором изображен конь, является отсылкой к родному городу Энцо.
Вторая Мировая война отложила появление первого автомобиля Феррари
Феррари начал свою гоночную карьеру в команде Costruzioni Meccaniche Nazionali в 1919 году, но быстро перешел в команду Alfa Romeo. В 1939 году он начал свое дело и приступил к производству автомобилей, которые, по договору с Alfa Romeo, выпускались под этой маркой. В 1940 году Энцо сделал две машины 815 Auto Avio Costruzioni, но они еще не были официальными машинами Ferrari. Вторая мировая война вмешалась в его планы. В 1944 и 1945 году его фабрика в Маранелло была уничтожена бомбардировками. После всех этих неприятностей в марте 1947 года он наконец сделал первую машину под маркой Ferrari-V12 125 S. Она имела двенадцатицилиндровый двигатель объемом 1,5 литра и была изготовлена всего в двух экземплярах. Машина впервые выехала на гоночный трек 11 мая 1947 года. За рулем был Франко Кортезе. Позднее Энцо назвал ту гонку "многообещающим провалом". Проблемы с топливным насосом вынудили шедшего первым Франко сойти с трассы.
Классический красный цвет Ferrari не был выбором компании.
В наши дни Ferrari продаются в различных цветах от ярко-желтого до серого металлика. Изначально же они были красными. Но этот цвет не был выбором Энцо. Все дело в том, что Международная автомобильная федерация (FIA) назначала этот цвет для всех итальянских автомобилей, участвующих в соревнованиях.
Фото: YouTube
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