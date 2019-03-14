Яркие признаки проблемной машины

Осмысленный подход к выбору поддержанного транспортного средства — залог беспроблемной эксплуатации его в будущем. Ниже мы расскажем, на чем первостепенно следует акцентировать внимание, и от покупки каких машин лучше всего воздержаться.
1. Документы
"Чистая" документация — основной момент при покупке авто. В обязательном порядке следует попросить продавца продемонстрировать фото ПТС И СТС. Так можно сразу, не выходя из дома, понять реальное число владельцев, пробить машину по базам данных на наличие аварийных ситуаций и просмотреть, не числится ли она в залоге, а также можно увидеть реальную информацию по пробегу — эти данные записываются в диагностических картах, которым не рекомендуется доверять на все 100%.
В случае, когда продавец идет на отказ и не высылает фото — нужно бежать. Здесь даже нет смысла ехать на осмотр автомобиля.
2. Дверные проемы
Когда человек находится в поисках свежего транспортного средства — есть смысл и даже реальная возможность найти модель в родной краске. Учитывая этот факт, пару окрашенных деталей — не проблема, чтобы отказываться от приобретения авто. А вот дверные проемы заслуживают отдельного внимания. Выявить нечестного продавца помогут магнитные толщиномеры, которые можно взять в аренду. Важно помнить, что толщина более 200 микрон говорит о произведенных малярных манипуляциях. Толщина более 350-400 микрон — явный признак тщательного кузовного ремонта, такую машину приобретать не стоит.
3. Маркировка стекол
Еще один момент, который может говорить о полученном боковом ударе, — неоригинальные стекла во всей машине. Следует тщательно изучить маркировку на каждом стекле. В большинстве случаев там указывается организация, которая произвела стекла, а также год и месяц их создания. В ситуации, когда данные разнятся, стоит задуматься. А вот неоригинальное лобовое стекло — не повод для отказа от покупки, ведь в процессе эксплуатации нередко оно страдает из-за прилетающих камней или птиц.
4. Силовая структура
Помочь в отборе транспортных средств, которые участвовали в серьезных ДТП, может тщательный осмотр деталей силовой структуры каркаса авто. И если неоригинальный "телевизор" или усилитель бампера — минимальное из зол (особенно в случае со старыми машинами), то следы ремонтных работ на лонжеронах — серьезный повод заняться поиском другого экземпляра. Не лишним будет заглянуть под обшивку багажника и посмотреть, нет ли волн на полу. А лучший вариант — отправиться в ближайшее СТО и загнать авто на подъемник, что позволит посмотреть панели пола.
5. Подушка безопасности
Конечно, проводить проверку присутствия и рабочую функцию подушек безопасности лучше всего в специализированном месте с применением диагностического сканера. Однако несколько экземпляров можно отсеять еще на гораздо раннем этапе. Первое, что нужно сделать — осмотреть рулевую ступицу и заглушку Airbag со стороны пассажира на наличие следов ремонта. Материал заглушки должен иметь ту же фактуру и цвет, что и оставшаяся часть панели. Зазоры — маленькие и одинаковые. Надпись "SRS Airbag" — в ситуации, когда это действительно надпись, а не выштамповка — должна быть сделана аккуратно и ровно.
Фото: GEARAVTO
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