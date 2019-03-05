Как обезопасить себя на дорогах зимой

Лучшие советы, чтобы сохранить вас в безопасности, когда температура падает.
Группа GEM Motoring Assist призывает автомобилистов делать вещи, которые являются настолько очевидными, но большинство их игнорируют.
Сейчас автомобилисты страдают от гололеда и огромного количества снега на дорогах. Все эти препятствия задерживают вас во время поездки на работу.
Итак, вот советы по безопасности от GEM, которые уменьшат риск задержки и других осложнений. Они также помогут вам избежать дополнительной нагрузки на службы экстренной помощи и аварийных служб, которые в зимнюю погоду работают на пределе своих возможностей (так что вы будете болтаться на холоде даже дольше, чем обычно, пока ждете помощи).
Опять же, вам могут быть известны эти советы, но будете ли вы их соблюдать?
Вы также можете изучить виды зимних шин. Некоторые из них имеют заметную разницу.
Сотрудник GEM по безопасности дорожного движения Нил Уорт добавляет: "Согласитесь лучше перенести встречу или визит, если это не жизненно важно. Таким образом, вы избегаете множества потенциальных проблем для себя и гарантируете, что не будете создавать дополнительную нагрузку для аварийных и восстановительных бригад ".
Компания GEM является независимой ассоциацией по безопасности дорожного движения — и они хотели бы удержать нас всех от всевозможных проблем, которые могут возникнуть при несоблюдении таких правил.
Фото: avtobaiki.ru
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