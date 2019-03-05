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Автор Елена Алдошина

Как обезопасить себя на дорогах зимой

Авто

Лучшие советы, чтобы сохранить вас в безопасности, когда температура падает.

Как обезопасить себя на дорогах зимой. 399986.jpeg

Группа GEM Motoring Assist призывает автомобилистов делать вещи, которые являются настолько очевидными, но большинство их игнорируют.

Сейчас автомобилисты страдают от гололеда и огромного количества снега на дорогах. Все эти препятствия задерживают вас во время поездки на работу.

Итак, вот советы по безопасности от GEM, которые уменьшат риск задержки и других осложнений. Они также помогут вам избежать дополнительной нагрузки на службы экстренной помощи и аварийных служб, которые в зимнюю погоду работают на пределе своих возможностей (так что вы будете болтаться на холоде даже дольше, чем обычно, пока ждете помощи).

Опять же, вам могут быть известны эти советы, но будете ли вы их соблюдать?

  • Не садитесь за руль, если вам это не нужно. Самый простой способ избежать неприятностей из-за зимних условий — это отложить поездку.
  • Если вам нужно ехать, убедитесь, что ваш автомобиль правильно оборудован для данных условий.
  • Мониторьте обновления программ погоды и планируйте свое путешествие в соответствии с ними.
  • Убедитесь, что ваше ветровое стекло и все другие окна полностью очищены от снега и льда, прежде чем отправиться в путь. Хорошо протрите фонари и номерной знак.
  • Подготовьте набор необходимых предметов, включая лопату, полностью заряженный мобильный телефон, факел, скребок для льда, еду, воду, аптечку, теплую одежду и запас песка или гравия для помощи с захватом, если ваши колеса вращаются.
  • В зимних условиях снижайте скорость перед другими автомобилями, оставьте достаточно места для автотранспорта, снегоочистителей и грузовиков, которые впереди, а также будьте готовы к внезапным и быстрым ухудшениям погодных условий.
  • Помните, что вождение в таких условиях — тяжелая работа. Скорее всего, вы устанете гораздо быстрее, чем в менее сложных условиях, поэтому старайтесь устраивать перерывы в поездках.

Вы также можете изучить виды зимних шин. Некоторые из них имеют заметную разницу.

Сотрудник GEM по безопасности дорожного движения Нил Уорт добавляет: "Согласитесь лучше перенести встречу или визит, если это не жизненно важно. Таким образом, вы избегаете множества потенциальных проблем для себя и гарантируете, что не будете создавать дополнительную нагрузку для аварийных и восстановительных бригад ".

Компания GEM является независимой ассоциацией по безопасности дорожного движения — и они хотели бы удержать нас всех от всевозможных проблем, которые могут возникнуть при несоблюдении таких правил.

Фото: avtobaiki.ru

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