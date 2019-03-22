Топ-6 самых продаваемых автомобилей всех времен

Все возрастающие требования потребителей вынуждают производителей автомобилей прибегать ко всем новым изыскам для привлечения покупателей. Каждый год появляются новые модели машин, многие из которых являются продолжателями прежних линий, существующих в некоторых случаях на протяжении десятилетий. Некоторые машины становятся популярными, другие же вскоре снимаются с производства. Иногда через многие годы считается по-прежнему удачной старая модель, а не обновленные ее варианты. Причин, по которым машины хорошо продаются в течение долгого времени, может быть множество, и маркетологи тратят много времени и нервов на то, чтобы их понять.

Но есть автомобили настолько особенные, что они всегда остаются на рынке, и вот некоторые из них, которые все еще на рынке, чтобы править миром. Давайте посмотрим список.

Volkswagen Beetle

Фото: Mashable

Этот автомобиль останется признанной классикой в своей индустрии. Задуманный еще нацистами как "машина для народа", он действительно соответствовал всем возлагаемым на него требованиям. Для своего времени он был достаточно комфортабельным, дешевым, легким в управлении, обслуживании и ремонте и подходил почти любой семье. С небольшими изменениями, но сохраняя свои легко узнаваемые очертания, он существовал многие годы. За шесть десятилетий было продано 21,5 млн "жуков".

Ford Escort

Фото: Wikipedia

Появившись в 1968 году, эта машина с тех пор была продана в количестве 20 миллионов штук. Окончательный свой вид машина приняла в середине 1990-х, когда была доведена практически до совершенства в плане выдвигаемых к ней требований. Даже в наши дни большинство обозревателей обычно очень хорошо отзываются об этой машине.

Honda Accord

Фото: Википедия

Производство этой машины началось в 1976 году. С тех пор было продано 18 миллионов экземпляров. Изначально автомобиль относился к компактным, но затем, следуя тенденциям рынка, его размеры несколько увеличились. Автомобиль пользуется популярность до сих пор. Очевидно, в его существенно изменившихся, но сохранивших экзотическую плавность очертаниях имеется нечто, продолжающее привлекать покупателей.

Honda Civic

Фото: Дром

Появившись в 1972 году эта, казалась бы, малопримечательная модель, миниатюрный легкий хэтчбек, приобрела неожиданную популярность и стала хитом продаж для компании "Хонда". Она стала первой японской машиной, о которой стали говорить как о серьезном конкуренте для европейских малогабаритных автомобилей. Всего было продано 18 миллионов машин, а взлет их продаж до сих пор считается одним из самых значительных в истории мирового автопрома.

Volkswagen Golf

Фото: АвтоВзгляд

Эта модель превзошла по популярности даже своего земляка "жука". Всего было продано более 30 миллионов автомобилей. Особенностью Volkswagen Golf считается его маневренность и удовольствие, получаемое от нахождения за рулем. Вдобавок ко всему различные варианты модели неизменно получали одобрение за чрезвычайно приятный внешний вид.

Toyota Corolla

Фото: den.msk.ru

Машины под этим названием продаются с 1966 года. И продавались они так успешно, что некоторым это казалось подозрительным. В 1974 году Corolla была признана как наиболее продаваемый автомобиль всех времен и народов. С 43 миллионами проданных машин трудно спорить. Именно Corolla первой приходит на ум, когда вспоминают про "Тойоту". Эту модель нередко называют олицетворением и символом превосходства японской автомобильной индустрии.

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

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