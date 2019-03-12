"Зомби со смартфоном": как обезопасить всех

Все больше молодежи, подростков и пожилых людей получает травмы или гибнет под колесами автомобилей из-за гаджетов. Причиной трагедии становится любимая мелодия в наушниках, переписка с друзьями, попытка найти или услышать ответ на вопрос.

Со стороны, уткнувшиеся в телефон люди своей опасной для всех "невменяемостью" напоминают зомби, что и породило их международное название.

Тревожная статистика

По данным немецких СМИ, в 2017 году из 3177 погибших на дороге людей около четверти были пешеходами или велосипедистами.

Американская Ассоциация безопасности дорожного движения в 2016 году зафиксировала в стране рекордный за 20 лет показатель: погибло 6000 пешеходов. Говоря о причинах, специалисты обращают особое внимание на использование гаджетов — как самими пешеходами, так и водителями.

Всякого рода электронные "начинки" современного автомобиля, призванные помогать водителю, повышают риски для обеих сторон. По данным той же ассоциации, на ввод информации через сенсорный экран или с помощью голосовой команды водителю нужно отвлечься от дороги на 24 секунды, а программирование навигатора потребует не менее 40 секунд. Этого достаточно для возникновения аварийной ситуации.

Как спасают "зомби" в разных странах

Проблему пробуют решать на местах. В основном, это разного рода попытки привлечь внимание людей, которые идут с опущенной вниз головой и ничего не слышат.

В Нидерландах испытывают светофоры, которые проецируют красную или зеленую полосу на тротуар, чтобы "зомби" увидели сигнал и остановились. Похожий подход используют и в германском Аугсбурге — там дополнительные огни светофора оборудовали на земле.

В одном из китайских городов для уткнувшихся в смартфон пешеходов выделили отдельную полосу на тротуаре — на этом настоял большой торговый центр, около которого толпы "идущих зомби" почти каждый день провоцировали дорожные инциденты.

А в США на такой выделенной для "зомби" полосе с определенными интервалами наносят устрашающую надпись: "Идите на свой страх и риск".

Как можно решить проблему

Сторонники развития коммуникативных технологий видят универсальное решение в возможностях самого Интернета. Идеи были озвучены на недавнем форуме в Барселоне (Mobile World Congress 2019).

В рамках проекта две компании берутся оснастить европейские города дополнительными центрами обработки данных 5G, расположенными около станций сотовой связи.

Если всех участников дорожного движения отслеживать с помощью камер и навигаторов, а машинам давать доступ к камерам впереди идущих машин, то в перспективе компьютер сможет фиксировать опасное пересечение траекторий и вовремя посылать тревожные сигналы на личные гаджеты водителей, пешеходов и велосипедистов.

Правда, для этого придется подключить к общей антенне всех участников дорожного движения: всех сделать "зомби".

Фото: Perevozki-stolitsa.ru

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