Гороскоп для автомобилистов на каждый день недели с 4 по 10 марта 2019 года

Автомобилисты - народ суеверный, они верят в различные приметы. Одна из них гласит: если будет на неделе праздник, то после него на следующий день будут работать много патрульных экипажей, которые будут очень пристально следить за участниками дорожного движения, словно сами и не праздновали ничего. О том, что ждет автомобилистов на этой неделе, читайте в нашем традиционном гороскопе.

Понедельник, 4 марта

Вечером может случиться неприятная встреча с работниками ДПС, поэтому будьте внимательны и не нарушайте правила дорожного движения. Иначе могут выписать солидный штраф за какое-то нарушение, что ударит по вашему бюджету.

Вторник, 5 марта

Если вы считаете себя уверенным автомобилистом, то не стоит все равно лихачить и превышать скорость. Опыт опытом, но непредвиденные ситуации на дороге тоже случаются. И хорошо, если все обойдется...

Среда, 6 марта

Отличная реакция и концентрация внимания может спасти вам жизнь в этот день. Виновником создания аварийной ситуации на дороге будете не вы, но мастерство ухода от лобового столкновения придется демонстрировать вам. К сожалению, на дорогах хватает неадекватных водителей...

Четверг, 7 марта

Сегодня самый благоприятный день для всех водителей. Вам будет на всех дорогах гореть зеленый свет, так что смело отправляйтесь в любые поездки.

Пятница, 8 марта

Постарайтесь сегодня не выезжать из своего гаража без крайней нужды. Ситуация с пробками на дорогах критическая, как и в любой другой праздничный день. Лучше воспользоваться услугами такси, если куда-то срочно нужно добраться.

Суббота, 9 марта

Сегодня праздник будет у работников ДПС, которые займут с самого утра свои места в засадах. Ловить будут не тех, кто нарушает правила по мелочам, а тех, кто в состоянии алкогольного опьянения управляет транспортным средством или же от водителя разит перегаром. Если вы из числа таких автомобилистов, то забудьте, что у вас есть свое авто и передвигайтесь по городу на общественном транспорте, либо же на своих двоих.

Воскресенье, 10 марта

Ситуация на дорогах будет достаточно спокойной, но о внимательности забывать не стоит. Внутреннее спокойствие не даст застать вас врасплох. Только смотрите в оба на пешеходных переходах и перекрестках, чтобы не зацепить зазевавшегося пешехода или коллегу на его авто.

Фото: Myslo