Сервисы вызова такси и агрегаторы окончательно и бесповоротно вошли в жизнь практически всех россиян. К тому же, теперь поездки на такси, в силу появления крупных федеральных игроков на этом рынке стали доступнее и дешевле.
Однако, несмотря на то, что поездки на заказанном индивидуальном транспорте стали повсеместными, сама культура общения водителей и пассажиров еще формируется, — и, мягко скажем, имеет свои издержки.
Так что неудивительно, что в соцсетях появляются рекомендации (как для пассажиров, так и для таксистов) как вести себя корректно. Таксисты и пассажиры советуют, как правильно вести себя в такси и по отношению друг к другу — и понимать, где начинаются и заканчиваются права и обязанности, как водителя, так и клиента, вызвавшего машину.
К примеру, пассажиру рекомендуется четко указывать точку на карте, куда нужно подъехать машине, и если есть какие-то дополнительные особенности маршрута, то давать краткие, но информативные дополнительные пояснее. Что касается оплаты и сдачи с неё - лучше указывать какая нужна сумма сдачи, а не с какой купюры таксист должен вернуть пассажиру неизвестную пока сумму. Например, "нужно сдачи 850 рублей", а не "сдача с 1000 рублей".
Водителю, при этом, стоит звонить только в крайнем случае — поскольку это элементарно отвлекает его от ситуации на дороге. Ну, и, понятным образом, и шоферу, и пассажиру рекомендуется быть взаимно вежливыми.
Что касается поездок с детьми, то следует сразу же, в момент вызова указывать именно такой формат. Потому, что поездка без детского кресла — это нарушение законодательства РФ, которое может обернуться для таксиста уголовным наказанием. При этом таксисты очень просят не "нищебродить" — не пытаться сэкономить на своем ребенке 100 рублей, вызывая такси по тарифу без детского кресла и убеждая, что "так дешевле и всегда так катаемся".
Пристёгиваться при этом стоит всегда, независимо от того, сели вы на переднее или заднее сидение. Кстати, есть и рекомендация по посадке в машину: если есть возможность, то пассажиру лучше сидеть на заднем сидении по диагонали от шофёра. Так удобнее и самому водителю, и просторнее пассажиру.
Что касается багажа, то шофер сам откроет багажник и делать это за него не нужно, особенно "набегая" на чужую машину и пытаясь открыть багажник силой.
Ну и в плане поведения в салоне: первое и главное, ничего не трогать самому, максимум, откинуть подлокотник, отрегулировать подголовник, приоткрыть окно. Но лучше, все же, сначала спросить разрешения. Как и разрешение на курение в салоне — напомним, что оно запрещено законом.
Поездку, кстати, стоит планировать с запасом времени — и не вина шофера, что там, где пять минут назад не было пробки, она внезапно образовалась. Таковы особенности современного дорожного движения — ситуация на трассе меняется моментально и не всегда предсказуемым образом.
Выходя из автомобиля пассажиру следует сначала осмотреться, не повредит ли он открываемой дверью пешеходам или другим транспортным средствам (ну, и самому себе, а также той машине из которой он выходит).
В общем-то, всё это достаточно простые правила поведения, но многие их почему-то забывают.
Что касается прав пассажиров, которые вызывают такси, то здесь все ещё проще. Есть несколько советов.
К примеру, если в приложении пассажира обозначена одна машина, а внезапно приехала другая, с другими номерами, ФИО водителя и так далее, то можно отменять заказ. А еще можно и нужно писать жалобу агрегатору и дожидаться реакции и адекватного разрешения ситуации.
Если водитель предлагает отменить заказ, но проехать по маршруту, а потом рассчитаться лично, то, выбор, конечно, за вами. Но есть рекомендация сразу же писать всё ту же жалобу. Потому, что такое поведение шоферов вредит "белым" таксистам, таксопаркам и компаниям-агрегаторам.
Есть еще и интересные шофёры, которые заявляют, что "агрегатор устанавливает только рекомендованную цену", и дают свою. Здесь реакция такая же — написать жалобу. Потому, что если шофер работает с агрегатором, то он обязан выполнять ряд условий. В том числе и условие установленной цены, что бы он там не говорил (опровергающие это утверждение таксисты почему-то не могут предоставить ни одного решения суда по этому вопросу в пользу таксистов).
Если вы видите, то шофер нажал "прибыл" до фактического прибытия, чтобы "накрутить" цену за ожидание, то снова жалуйтесь. Потому, что, фактически, из вас вытягивают деньги.
Ну, и не нервируйте шофера, если он не дает к тому поводов. Вообще, старайтесь без особой необходимости не отвлекать таксиста, например, своими длительными телефонными разговорами, особенно на личные, финансовые и откровенные темы. Во многих машинах ведётся запись, и вы, фактически, оставляете на себя компромат.
Кстати, очень многие пассажиры, сумевшие заработать себе на комфортное передвижение советуют пользоваться тарифами "выше" так называемого "эконома" — уверяя, что в этом случае вероятность нарваться на таксиста-махинатора меньше (да и таксисты считают, что контингент "комфортных" и выше тарифов) совершенно не похож на "бомжей" (так они называют пользователей дешевых тарифов) из "эконома".
В общем, суть всех этих советов и правил сводится к тому, что стоит быть взаимно вежливыми и относится друг к другу с уважением и честностью. А если вдруг кто-то — таксист или пассажир — видит нарушение или попытку обмана, нужно жаловаться и таким образом "очищать" такси от горе-пассажиров и хитромудрых махинаторов-бомбил.
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