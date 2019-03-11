Гороскоп для автомобилистов на неделю с 11 по 17 марта 2019 года

Весна вступила в свои права, с наступлением тепла машин на дорогах стало больше, а значит и опасностей тоже. Как избежать их и что ожидает автомобилистов в эти семь дней, расскажет наш автомобильный гороскоп на неделю.

Овен. В эти семь дней избегайте резких движений на дороге. Тормозить следует аккуратно и плавно, иначе вам в зад может въехать машина, водитель которой не обладает такой молниеносной реакцией, как вы.

Телец. Эта неделя будет насыщена всевозможными встречами и переговорами. Чтобы везде успевать, придется задействовать автомобиль. Проверьте его функциональность после затяжной зимы, заехав на станцию технического обслуживания.

Близнецы. Все будние дни вы загружены работой, которая требует постоянного перемещения. Будьте предельно внимательными на пешеходных переходах и светофорах, чтобы не нарушать правила дорожного движения.

Рак. Активность на дороге будет вызвана стремлением попасть на все запланированные встречи. Из-за плотного графика вам придется нарушать правила, так что приготовьтесь платить штрафы. Постарайтесь не осложнять жизнь остальным участникам дорожного движения.

Лев. Деловые поездки на этой недели будут очень частыми, что вконец вымотает и утомит вас. Из-за постоянного напряжения за рулем может притупиться бдительность, что станет причиной ДТП.

Дева. Все ваши поездки на этой неделе будут легкими и принесут удовольствие от нахождения за рулем. Проблемы могут только создать пробки на дорогах, но куда же без них? Разве что только в объезд.

Весы. Небесные светила рекомендуют в эти семь дней остерегаться на дорогах пожилых людей и детей, которые могут выскочить на проезжую часть в самый неподходящий момент. Они могут стать виновниками ДТП и испортить вам настроение.

Скорпион. Много неприятных минут доставят вам мелкие неисправности вашего «железного коня». Особенно поломки будут досаждать в середине недели. Есть повод на выходных оставить машину специалистам СТО.

Стрелец. Несмотря на то, что за рулем вам придется проводить всего лишь несколько часов в день, вождение доставит вам много неприятных минут, связанных с вашей рассеянностью и невнимательностью. Да и кошелек ваш изрядно похудеет после того, как за допущенные нарушения вы оплатите солидные штрафы.

Козерог. Если за рулем будете считать ворон, то рискуете спровоцировать резонансное ДТП. Стоит также опасаться автобусов и грузовиков, стараясь держаться от них подальше. Еще вы запутаетесь в незнакомой местности, потратив много времени и нервов на поиск правильной дороги.

Водолей. Смело можете отправляться в дальний путь, не опасаясь за дорогу. Она окажется легкой и принесет только положительные эмоции.

Рыбы. Чтобы мелкие неисправности вашего автомобиля не стали поводом вашего плохого настроения, в связи с поломками где-то в полях, звезды рекомендуют перед оправлением на дальние расстояния заезжать на СТО.

Фото: Tv.ua

Еще по теме:

Деловой гороскоп на каждый день недели с 11 по 17 марта 2019 года

Гороскоп здоровья на неделю с 11 по 17 марта для всех знаков Зодиака

Гороскоп удачи на неделю с 11 по 17 марта 2019 года для всех знаков Зодиака