Гороскоп автомобилиста на неделю с 18 по 24 марта 2019 года для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды автомобилистам, расскажет наш традиционный автомобильный гороскоп, который мы публикуем для тех, кто постоянно находится за рулем. Это ваш помощник, позволяющий избежать ошибок.

Понедельник, 18 марта.

Во время движения старайтесь сдерживать собственные эмоции, даже, если вас "подрезали" или проскочили перед носом вашего авто на запрещающий сигнал светофора. Нервы — не лучший помощник на дороге, а дураков хватает…

Вторник, 19 марта.

Избегайте длительных поездок в том случае, если вы неважно себя чувствуете. Если дело не терпит отлагательств, то старайтесь добраться к месту назначения с другими водителями или же на общественном транспорте.

Среда, 20 марта.

Как известно, состояние автомобиля полностью зависит от того, как следит за ним владелец. Этот день можно и нужно использовать для основательного осмотра, а при надобности, и ремонта вашего "железного коня". Заезд на СТО не только выявит проблемы, но и убережет вас от поломок на дорогах в будущем.

Четверг, 21 марта.

Четвертый день недели будет очень проблемным для водителей. Множество аварий и ДТП будут спровоцированы неблагоприятным расположением небесных светил. Астрологи вообще рекомендуют в этот день не выезжать без лишней надобности на собственной машине, оставив ее в гараже, и пересев на общественный транспорт.

Пятница, 22 марта.

В последний рабочий день недели следует быть осторожным на пешеходных переходах и оживленных перекрестках. Аварии в этот день будут не такой уж редкостью, а наезд на пешехода может случиться из-за невнимательности последнего, но виноватым в этом окажетесь вы.

Суббота, 23 марта.

При любом раскладе в этот день вас выручит мгновенная реакция. В целом, суббота считается благоприятным днем для поездок на машине, но внимательность в сложных местах не помешает вам. Как и соблюдение скоростного режима в черте города.

Воскресенье, 24 марта.

Вас может оштрафовать инспектор ДПС за проезд на запрещающий сигнал светофора или за пересечение двойной сплошной линии. Внимательность не позволит совершить нарушение, а инспектор останется без взятки. Еще одной проблемой могут стать дорожные пробки, но от этого никто не застрахован.

Фото: cupofnews.ru

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