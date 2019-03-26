Гороскоп автомобилистов на неделю с 25 по 31 марта 2019 года для всех знаков Зодиака

Весна набирает обороты, на дорогах становится все больше машин. Что принесет эта неделя любителям находиться за рулем, читайте в нашем еженедельном гороскопе для автомобилистов.

Овен. Астрологи не рекомендуют овнам садиться за руль на этой неделе. Дело в том, что их подстерегают на дорогах разные неприятности, поэтому, не нужно торопиться к ним навстречу. Лучше в эти семь дней воспользоваться общественным транспортом.

Телец. Представители этого знака должны на этой неделе придерживаться скоростного режима и не превышать его. Не нужно пытаться проскочить на запрещающий сигнал светофора, это чревато созданием аварийной обстановки на дорогах.

Близнецы. Машина у вас уже много лет, а ее устройства вы так и не знаете. Это прекрасный повод, чтобы хоть раз лично залезть под нее. Не пытайтесь экономить на бензине, покупая топливо с рук у частников. Его качество угробит ваш автомобиль.

Рак. Астрологи предупреждают о недопустимости вождения автомобиля в нетрезвом виде. Мало того, что у вас могут надолго забрать права, так еще вы подвергаете риску остальных участников дорожного движения.

Лев. Вы постоянно игнорируете дорожные знаки, несмотря на многочисленные штрафы. На этой неделе есть риск заплатить штраф еще раз, если не перестанете ездить под кирпич. Пора уже научиться соблюдать правила, которые едины для всех водителей.

Дева. Представители этого знака славятся аккуратностью при вождении собственного автомобиля, однако, лучше будет, если семь предстоящих дней они будут кататься на общественном транспорте во избежание недоразумений с работниками ДПС.

Весы. Если планируете поездку в малознакомый город, то есть риски заблудиться там или вовсе не доехать к месту назначения из-за того, что свернете не туда. Возьмите в дорогу сопровождающего, который хорошо ориентируется на местности.

Скорпион. Рожденные под созвездием Скорпиона могут смело садиться за руль хоть каждый день. Небесные светила расположились так, что Скорпионам всегда и везде будет гореть только зеленый свет. Хорошо бы найти прекрасную попутчицу еще, уж тогда приятные впечатления от поездки гарантированы.

Стрелец. Неделя окажется благоприятной для поездок. Непредвиденные ситуации на дорогах пройдут мимо вас, а сама езда доставит вам много позитивных минут. Только не забудьте перед выездом внимательно обследовать вашего "железного коня" на предмет неисправностей.

Козерог. Автовладельцам, которые рождены Козерогами, звезды приготовили нелегкие испытания на дорогах. Вы постоянно будете торчать в пробках, что будет сильно вас нервировать. Постоянные опоздания войдут в привычку, но в объезд ехать очень долго.

Водолей. Ваша машина постоянно будет ломаться в самые неподходящие моменты. То мотор заглохнет, то колесо пробьете. Может понадобиться, даже, помощь эвакуатора. А тут еще убитые весенние дороги заставят передвигаться очень осторожно, не превышая скорость 30 километров в час.

Рыбы. Напряженные деньки ждут на этой неделе и водителей-Рыб, которым предстоит поездка в командировку. Только терпеливые автовладельцы могут рассчитывать на снисхождение Фортуны. Остальных будут поджидать на дорогах различные неприятности.

Фото: Relrus. ru

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