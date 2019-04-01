Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

Наступившая неделя подготовила немало сюрпризов для автомобилистов. Узнать, каких именно, вы сможете ознакомившись с автомобильным гороскопом, который подготовили для вас ведущие астрологи.
На этой неделе ездить придется много, а различные ситуации на дорогах отнимут у вас много нервов. Большинство поездок окажется непростыми, поэтому будьте готовы к различным ситуациям на дороге. Не стоит расслабляться, надо быть внимательным.
Опасность на этой неделе для вас представляют переезды. При подъезде к ним убедитесь лишний раз, что вашей безопасности ничего не угрожает. Есть все предпосылки, что ваш автомобиль застрянет прямо на полотне, что очень рискованно.
Водителям-Юлизнецам необходимо выделить средства на свою любимую игрушку. Покупка новых ковриков, ароматизатора воздуха, пошив новых чехлов на сидения преобразят вашего "железного друга" в лучшую сторону.
Неделя неблагоприятна для перевозок крупногабаритных вещей на легковом авто. Да и вообще, старайтесь не перегружать машину, это же не лошадь, которая вывезет все. Не забывайте уступать дорогу пешеходам, чтобы не нарваться на штраф от сотрудника ДПС.
Успешная неделя для нахождения за рулем будет омрачена вторником. В этот день есть риск того, что из-за собственной невнимательности вы станете участником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать этого, ездите очень осторожно.
На этой неделе звезды предрекают вам легкую дорогу и зеленый сигнал светофора. Вы с радостью будете садиться за руль, и наматывать сотни километров без усталости. На выходных можно поехать за город, где в компании друзей хорошо провести время.
Если вы давно мечтали приобрести новый автомобиль, то наступившая неделя подходит для этого идеально. Только сперва окончательно определитесь с выбором машины. Вариантов много, но вот на некоторые просто может не хватить средств.
Из-за того, что предстоит много встреч, вам придется постоянно ездить на грани фола, порой нарушая правила дорожного движения. Избежать негативных последствий и опасных ситуаций на дорогах поможет благоразумие и водительский опыт.
Неделя пройдет без происшествий на дорогах, но слишком часто садиться за руль астрологи не рекомендуют. Вы находитесь в подавленном эмоциональном состоянии, что может обернуться потерей концентрации и привести к аварии.
Всю неделю представители этого знака проведут на колесах. Командировки, поездки на дачу и к родственникам в соседний город придется проделывать на собственном авто. Впрочем,это вас порадует. Дорога — это ваша жизнь.
На этой неделе несколько раз возникнут проблемы с сигнализацией, из-за чего вы не сможете попасть в салон вашей машины. Пора ехать к электронщикам, чтобы они отладили систему, но ее ремонт обойдется вам в круглую сумму. Будьте готовы к этому.
В первую половину недели садитесь за руль собственного автомобиля только в крайних случаях, а в остальных используйте для перемещения по городу общественный. Все командировки на машине перенесите на следующую неделю. На этой есть риск попадания в ДТП.
Фото: Tv.ua
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