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Автор Дарья Сергейчик

Автомобильная революция. Почему вы можете купить свой последний автомобиль?

Авто

Все больше аналитиков прогнозируют, что менее чем через 20 лет мы все перестанем владеть автомобилями, и, более того, двигатель внутреннего сгорания останется лишь на свалке истории.

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Статья о том, что уникальное сближение новых технологий способно революционизировать личный транспорт.

Основная идея довольно проста: электромобили с автономным управлением, организованные в сеть в стиле Uber, смогут предложить такой дешевый транспорт, что вы очень быстро решите, что вам не нужна машина больше.

И если вы думаете, что этот график крайне оптимистичен, просто вспомните, как быстро машины заменяли лошадей.

Так как же развернется эта последняя транспортная революция?

Модель Uber без водителя

Прежде всего, рассмотрим, как Uber и другие сетевые компании такси уже изменили способ нашего передвижения. В большинстве крупных городов водитель Uber - или один из его соперников - обычно находится всего в паре минут езды и взимает меньше, чем установленные такси, скажем, 10 фунтов стерлингов.

Экспоненциальный рост компании свидетельствует о том, насколько мощна бизнес-модель Uber.

Поэтому, если мы попытаемся выяснить, когда эта революция начнется всерьез, ключевой датой станет дата, когда технология самостоятельного вождения транспортного средства станет доступной и, что крайне важно, будет иметь нормативную поддержку.

Это может быть раньше, чем вы думаете. Великобритания заявила, что надеется разрешить первые полностью автономные автомобили уже к 2021 году.

И, как говорят энтузиасты автономии, потребуется всего один город, чтобы доказать, что технология безопасна и полезна, а остальной мир очень быстро бросится ее догонять.

Таким образом, автомобили с автоматическим управлением сократили нашу поездку за 10 фунтов до 5 фунтов.

Переключатель на электрический

А теперь представьте, что нынешний, в основном, ископаемый топливный парк такси заменен электромобилями.

На данный момент электромобили стоят дороже, чем аналогичные модели с двигателями внутреннего сгорания, но предлагают значительно меньшие затраты на весь срок службы.

Для начала они более надежны, а поездка продлиться намного дольше.

Эти факторы не так важны для большинства потребителей - в конце концов, среднестатистический водитель в проезжает менее 10 000 миль в год, а наши машины припаркованы в 95% случаев. Тем не менее, это огромные проблемы, если вы пользуетесь автомобилем практически постоянно, как в случае с самостоятельным вождением такси.

Добавьте к этому низкую стоимость перезарядки батарей по сравнению с дозаправкой, и вы получите еще одно существенное сокращение затрат.

Как это влияет на наше путешествие за 10 долларов?

Это приносит еще одно резкое сокращение. Полностью автономные электрические сети такси могут предлагать поездки всего за 10% от текущих ставок.

Теперь мы сократили нашу плату за проезд в с 10 $ до всего 1.

Г-н Себа считает, что она может сэкономить среднестатистическому американцу до 6000 долларов в год. Это эквивалентно повышению заработной платы на 10%.

И не забывайте, что когда придет революция, вы не будете за рулем, так что теперь вы будете работать или отдыхать во время путешествий - еще одно большое преимущество.

Вы все еще думаете, что стоит припарковать машину возле вашей квартиры?

Более того, как только эта новая модель передвижения возьмет верх, выгоды, вероятно, будут усиливаться. Чем больше транспортных средств в сети, тем лучше сервис, предлагаемый потребителям; чем больше электромобилей произведено, тем дешевле будет каждый.

Нет никаких сомнений в том, что оптовый переход с ископаемого топлива замедлит изменение климата и значительно сократит загрязнение воздуха.

Фото: avtovzglyad.ru

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