Почему все больше автопроизводителей заявляют о партнерстве?

Когда BMW и Daimler объявили о партнерстве в размере 1 млрд. Евро (880 млн. Фунтов стерлингов) для совместной разработки набора "мобильных услуг", это стало явным признаком того, как изменилась автомобильная промышленность.
С одной стороны, немецкие гиганты, которые планируют совместно работать на транспортных средствах без водителя, автомобилях с платой за проезд и платой за использование, обычно являются жестокими конкурентами, которые никогда не мечтали бы объединиться.
Совсем недавно Ford и Volkswagen договорились "исследовать" способы совместной работы над электрическими и автономными транспортными средствами, в то время как Honda инвестировала 2,75 млрд долларов (2,1 млрд фунтов) в конкурирующее подразделение General Motors без водителя с целью запуска парка беспилотных такси.
Между Tesla и Daimler, Volvo и PSA произошли аналогичные связи, а также были заключены договоры между автопроизводителями и техническими фирмами.
Что здесь происходит? — Отрасль борется за то, чтобы позволить себе свое будущее.
Некоторые из партнерских отношений между автопроизводителями включали обязательства работать над технологиями электромобилей — хотя совместное использование в этой области по-прежнему оказывается сложным для многих, учитывая конкурентный характер.
"Основная проблема в том, что технология является дорогостоящей. Это непростая задача: сделать аккумуляторы достаточно дешевыми и достаточно эффективными, чтобы конкурировать с бензиновыми двигателями", — говорит он.
Опасность, по его словам, заключается в появлении новых игроков, которые могут радикально отличаться в том, как они производят и продают автомобили или транспортные услуги.
Аналитики считают, что услуги совместного использования автомобилей, такие как Zipcar, могут изменить наши отношения с автомобилями.
Пожалуй, лучшим примером является американская фирма Tesla, которую возглавляет Илон Маск, она за немногим более 15 лет стала крупнейшим в мире производителем легковых автомобилей с разъемами.
Китайцы также делают огромные успехи в развитии электрики, поддержанные щедрыми субсидиями от китайского правительства.
Carsharing, будущее без водителя?
Возможно, самая большая угроза, побуждающая автопроизводителей объединяться, заключается в том, что владение автомобилем может упасть, поскольку беспилотные машины на взлете, и мы все чаще предпочитаем арендовать или брать в аренду автомобили, а не покупать их.
По оценкам Boston Consulting Group, почти треть миль, которые американцы будут пробивать на дорогах к 2030 году, будут в электрифицированных автономных транспортных средствах, управляемых службами совместного использования проездов.
"Даже сейчас владеть автомобилем не так уж и разумно с финансовой точки зрения — он стоит 95% времени и быстро теряет свою ценность", — говорит профессор Уэллс. "Но как только обмен автомобилями начнется, стоимость поездки за милю снизится, а владение покажется менее привлекательным".
Чтобы подготовиться, большинство крупных автопроизводителей запустили какую-либо программу услуг мобильности, вкладывая деньги в автомобили без водителя — самостоятельно или в партнерстве.
Например, Daimler объединит свой сервис совместного использования автомобилей Car2Go с целым рядом мобильных сервисов BMW.
Он нацелен на то, чтобы бросить вызов таким компаниям, как Uber и Waymo, хотя многие автомобильные компании тоже стремились к сотрудничеству с техническими претендентами. Например, Toyota инвестировала в Uber 500 миллионов долларов в прошлом году, а производитель чипов Nvidia вместе с VW работает над такими областями, как искусственный интеллект в автомобилях.
Фото: dvizhok. su
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