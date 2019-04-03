Почему скрипят тормоза, и когда начинать принимать меры?

Причины.

Причин скрипа может быть несколько. Например, в спортивных тормозных системах такой скрип может быть платой за особо плотное прилегание колодок. Хотя производители стараются свести на минимум такой неприятный момент. Но время от времени такое явление всё-таки встречается.

Также причиной скрипа при замедлении, может быть дорожная пыль или сами продукты стирания колодок. Помимо этого, скрип может вызвать ржавчина, если машина не эксплуатировалась некоторое время. Такая проблема часто решается сама собой. Достаточно поездить какое-то время и тормозной диск очистится самостоятельно. Но тут надо помнить, что если слой ржавчины большой и машина стояла длительное время, то в период притирки эффективность торможения может немного снизится.

Нередко такой скрипящий эффект может возникнуть, когда меняются только колодки. Но это совершенно нормально, поскольку тормозной диск изнашивается значительно меньше, чем колодки. Нет ничего страшного, если после замены колодок, на протяжении нескольких дней во время езды балет слышатся скрип или неприятный скрежет.

Часто владельцы автомобилей используют неоригинальные колодки. Это не страшно, так поступают почти все. Дело в том, что такие запчасти значительно дешевле оригиналов. Но по этой причине, такие запчасти и в частности колодки, могут немного отличаться в своих размерах. Одни могут иметь незначительные зазоры, а другие иногда заходят так тяжело, что их приходится забивать молотком. Это все, может вызывать определенные звуки в начале эксплуатации, а иногда и дольше.

Нередко сами колодки или диски сделаны из крайне некачественного материала, в таком случае писк тормозов может продолжаться во время всего эксплуатационного периода. Стоит сказать, что тормозная система машины - это не та статья расходов, где стоит экономить.

В свете всего вышесказанного можно утверждать, что если писк тормозов не проходит во время начала эксплуатации. То скорее всего запчасти не качественные или сделаны из некачественного материала.

Фото: avtovzglyad.ru

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