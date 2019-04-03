Удивительные факты об автомобилях

В 1769 году Николя-Жозеф Куньо построил первый паровой автомобиль, способный перевозить людей. В 1807 году Франсуа Исаак де Риваз разработал первый водородный двигатель внутреннего сгорания.

После производства и продажи модели А в 1903 году модель Т компании Ford Motor стала первым серийным автомобилем в 1908 году ориентируясь на доступность для среднего потребителя.

В 2017 году было подсчитано, что количество автомобилей превысило 1,4 миллиарда автомобилей по сравнению с 500 миллионами в 1986 году.

Toyota Corolla на сегодняшний день является самой продаваемой моделью автомобиля, с около 50 миллионов единиц, проданных с момента его запуска в 1966 году.

Приблизительно 65 процентов всех когда-либо построенных автомобилей Rolls-Royce все еще находятся в эксплуатации.

Volkswagen Group продает легковые автомобили под марками Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda и Volkswagen.

Volvo создала себе репутацию, продавая безопасные автомобили, но они создали самое важное из когда-либо изобретенных устройств безопасности: трехточечный ремень безопасности. Патент на дизайн открыт и доступен для других производителей автомобилей бесплатно, в интересах безопасности.

В одной машине около 30 000 деталей, начиная с большой детали и до самых маленьких винтов.

Самый быстрый в мире серийный легковой автомобиль Bugatti Veyron Super Sport развивает скорость 431 км / ч (267 миль в час).

В 2017 году Rolls-Royce представил уникальную сборку под названием Sweptail . Считается, что по цене около 13 миллионов долларов он считается самым дорогим новым автомобилем в истории.

В октябре 2013 года к Ferrari 250 GTO 1963 года стал самым дорогим автомобилем в мире, который был продан частному покупателю за 52 миллиона долларов.

Самый дорогой номерной знак автомобиля, состоящий из одной цифры «1», был продан Саиду Абдулу Гаффару Хури (ОАЭ) за 52,2 млн дирхамов (14,2 млн долларов США) в ходе специального аукциона по продаже номерных знаков, организованного компанией Emirates Auction Company, и состоялась в Emirates Palace, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 16 февраля 2008 года.

Формула 1 автомобильные гонки имеет свои корни в европейском Гран - при автоспорте 1920 - х и 1930 - х годов. Название «Формула» возникло из правил этих гонок, в которых все подчинено идеальным пропорциям, нормативам и стандартам, которым должны соответствовать все участники и автомобили. Сегодня команды Формулы 1, такие как Ferrari, McLaren и Red Bull, тратят в среднем 320 миллионов долларов США в. Это включает в себя стоимость автомобиля, стоимость управления командой, стоимость водителя.

Первая в мире автомобильная авария произошла в Огайо, штат Огайо, в 1891 году.

В 1930 году в Массачусетсе и Сент-Луисе были предложены законы, запрещающие радио во время вождения.

Исследование показало, что водители в 23 раза чаще попадают в аварию, когда пишут за рулем.

Большинство автомобильных компаний названы в честь своих основателей, таких как Ford, Rolls-Royce, Austin, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Renault, Citroen, Honda, Toyota (Toyoda), DeLorean и т. Д.

Актеру Джеймса Бонда Дэниелу Крейгу были предоставлены пожизненные привилегии на заводе Aston Martin. В любое время, когда ему захочется он может взять автомобиль на свой выбор.

Porsche 911 изначально был выпущен под индексом 901. Поменять номер пришлось после возражения компании Peugeot, заявившей, что владеет правами на способ именования моделей для массового рынка тремя цифрами с нулём посередине.

Итальянская дорожная полиция имеет два Lamborghini Gallado в обслуживании.

Жители Черчилля, Канада, оставляют свои автомобили незапертыми, чтобы пешеходы могли залезть, если встретят белых медведей на улицах.

Жители Южной Африки могут на законных основаниях прикрепить небольшие огнеметы к боковым сторонам своих автомобилей, чтобы обеспечить защиту от угонщиков автомобилей.

Фото: dz-online.ru

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