Роботы в автомобильной промышленности

История робототехники в автомобильной промышленности. Часто говорят, что промышленные роботы сделали свой самый большой след в автомобильном мире, но им потребовались многие десятилетия усовершенствования, чтобы добраться туда. Сколько времени прошло с тех пор, как роботы начали? Самые основные идеи берут свое начало во времена Леонардо!

Современная идея робота впервые появилась в пьесе в 1921 году. В этом спектакле роботы были механиками, которые помогали людям, но в конце концов они восстали и захватили мир.

Вторая мировая война дает толчок промышленной автоматизации

Во время Второй мировой войны происходит скачок в области технологий. Американские автопроизводители имели высокие квоты и постоянно искали способы улучшить производство. Конфликт ускорил развитие таких технологий, как первый компьютер. В 1970 году, когда появилась первая интегральная схема, началась гонка автоматизации.

У ранних промышленных роботов не было внешних датчиков. Тем не менее, они все еще могли выполнять основные задачи, такие как выбор и размещение. Это сделало автомобильные заводы намного безопаснее для своих сотрудников.

Автомобильные боны автоматизации в 1970-х

Промышленные роботы-прототипы были развернуты на объектах General Motors еще в 1961 году. Эти первые роботы в основном выполняли точечную сварку. Их успех вскоре привлек внимание со стороны Ford.

В 1969 году был разработан Stanford Arm . С шестью степенями свободы, он был способен выполнять задачи, которые не могли выполнить более ранние роботы.

В 1974 году за ним последовала Серебряная рука из Массачусетского технологического института. Используя встроенные чувствительные к давлению датчики и микропроцессор, этот новый рычаг был гораздо более универсальным. Это открыло путь для многолетнего роботизированного бума с 30% -ным ростом в годовом исчислении.

К 1980-м годам компании по всему миру тратили миллиарды долларов на автоматизацию основных задач на своих сборочных предприятиях. Хотя развертывание системы автоматизации в 1990-х годах не увенчалось успехом, инновационные технологии привели к ее восстановлению.

Автомобильная автоматизация сегодня

Сегодня роботы являются неотъемлемой частью конкурентоспособности автомобильных заводов. Учитывая интерес к строительству заводов по всему Китаю, ожидается, что запас промышленных роботов в этой стране будет быстро расти. В последние годы более половины закупок промышленных роботов в Северной Америке были сделаны автопроизводителями.

Сегодняшние роботы гораздо сложнее, чем их предшественники. Многие являются полуавтономными, с системами машинного зрения, взаимодействующими в изменяющейся среде. Некоторые могут даже работать бок о бок с людьми. Все признаки указывают на то, что мы находимся в середине нового бума промышленного робота!

Фото: abb.ru

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