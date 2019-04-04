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Автор Дарья Сергейчик

История японской автомобильной промышленности

Авто

Японский автопром является одной из самых известных и крупных отраслей в мире. Японские автопроизводители всегда сосредоточены на улучшении продукции, технологических инновациях и повышении безопасности.

История японской автомобильной промышленности. 402189.jpeg

Производя надежные, безопасные и прочные автомобили, японские производители правят сердцами миллионов. Из скромного происхождения японская автомобильная промышленность сегодня превратилась в одну из самых уважаемых и популярных отраслей промышленности в мире. Увеличение спроса на японские автомобили усилило конкуренцию среди производителей автомобилей.

Первый полностью японский автомобиль был изготовлен Komanosuke Uchiyama в 1907 году. В 1904 году Torao Yamaha построила первый японский автобус вместимостью 10 человек. После окончания Первой мировой войны большое количество компаний при поддержке правительства и имперской армии начали производство военных грузовиков. Это в конечном итоге приводит к созданию автомобильных компаний, таких как Toyota , Nissan, и знаменует собой начало японской автомобильной промышленности. Тойота Jido Shokki, ткацкая компания, основала свой автомобильный отдел в 1933 году и назвала его Toyota. В том же году Nissan была основана компания Nihon Sangyo.

Во время Второй мировой войны автомобильный отдел Японии занимался в основном производством военных и промышленных грузовиков, автобусов. После Второй мировой войны японским компаниям было разрешено производить только ограниченное количество грузовых автомобилей. Toyota за этот период потеряла почти все свои активы и обанкротилась. Во время войны в Корее компании были переданы контракты на военную технику и ремонт. Это помогло Toyota пережить кризис.

В течение 1955 года производство автомобилей японскими производителями увеличивается. В то же время было введено ограничение на ввоз транспортных средств правительством. Под руководством Министерства международной торговли и промышленности японская автомобильная промышленность начала процветать. К концу 1950-х годов Япония начала экспортировать автомобили в разные страны. К 70-м годам Япония начала экспортировать около миллиона автомобилей во многие страны мира. В начале процесса экспорта японские автомобили были не столь популярны, но в конечном итоге из-за их превосходного качества и низких цен эти автомобили стали занимать первое место.

В 1970-х годах популярность японских автомобилей в Британии и США возросла. Mitsubishi и Honda были популярными японскими марками в США, а в Британии Nissan стал популярным производителем. В этот период экспорт автомобилей был очень высоким. Выпуская экономичные и доступные по цене автомобили, к 2000 году Япония стала одной из крупнейших стран-производителей автомобилей в мире. Несмотря на сильную конкуренцию со стороны Южной Кореи, Китая, Индии и многих других стран, автомобильная промышленность Японии продолжала процветать.

После 1990-х годов, в период продолжительного экономического спада в Японии, автомобильная промышленность продолжает поддерживать свою международную конкурентоспособность. Это было связано с производственными подходами японских автопроизводителей и планами развития.

 Японские производители лидируют во всех аспектах автомобилей, будь то технологии, продажи, производство. Около шести из десяти ведущих автопроизводителей в мире - японские производители. Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Mitsubishi - это несколько популярных японских автопроизводителей. Крупнейший автопроизводитель Toyota Motor Corporation начал свою деятельность как подразделение Toyota Automatic Loom Works для коммерческого ткацкого производства в Коромо. Позже компания была нанята правительством Японии для производства экономичных автомобилей для военных целей. В течение последних трех десятилетий Toyota производила 3 ​​миллиона автомобилей в год только в Японии. Однако зарубежное производство выросло до 5 миллионов единиц в год с 200 000 единиц в 1980-х годах. Кроме того, Nissan Motor Company Ltd, Mitsubishi, Suzuki и другие также являются крупными производителями автомобилей в Японии. Автомобильная промышленность Японии известна во всем мире своими инновационными идеями, привлекательным дизайном, качеством и использованием новейших технологий.

Фото: carakoom.com

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