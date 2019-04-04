Самые интересные факты о фантастическом Ferrari

В детстве многие дети мечтают о том, чтобы однажды приобретут Ferrari. Это один из самых дорогих и быстрых автомобилей в мире. Производство Ferrari ограничено. Чтобы приобрести такую машину, недостаточно иметь много денег. Нужно также иметь соответствующее положение в обществе.

Итак, что еще можно узнать о Ferrari? Давайте прочитаем эти факты о Ferrari .

Мечта

Отец братьев Феррари взял маленького Энцо и его брата, чтобы посмотреть гонку в Болонье в 1908 году. Энцо был настолько очарован, что сразу же решил, что его цель в жизни - быть гонщиком. В 1919 году он осуществил эту мечту, приняв участие в гонке в возрасте 21 года.

Первый дорожный автомобиль

Ferrari выпустила свой первый дорожный автомобиль, Ferrari 125 S, в 1919 году. У него был 1,5-литровый двигатель V-12.

Завод, разрушенный бомбардировкой

Сначала штаб-квартира Ferrari находилась в Модене. Позднее Ferrari перенесла штаб-квартиру и завод в Маранелло. Во время Второй мировой войны бомбардировка союзников нанесла большой ущерб заводу. После Второй мировой войны, в 1946 году, Ferrari восстановила производство.

Логотип

Граф Баракка, известный военнослужащий ВВС Италии во время Первой мировой войны, использовал эмблему гарцующей лошади на своем самолете. Позже Ferrari приняла логотип с изменением цвета фона на желтый..

Самый дорогой Ferrari

250 Testa Rossa - самый дорогой Ferrari. На аукционе был продан за 9,02 миллиона евро. У модели было много рекордов помимо ее названия - между 1958 и 1961 годами она выиграла десять чемпионских титулов. Феррари построил всего 22 модели. Не удивительно, что это очень редкий и дорогой автомобиль.

Первый Гран При

Команда Ferrari выиграла первый Гран При в 1949 году. Альберто Аскари заслужил славу победы в Гран При Швейцарии на Ferrari 125.

Неудачная инициатива Форда

Еще в 1963 году Ford представил предложение о покупке Ferrari за 18 миллионов долларов. Однако сделка провалилась на полпути из-за нежелания Ford держать Энцо во главе гоночной команды.

Самая дорогая брошюра

Массовое увлечение Ferrari никогда не заканчивается. Коллекционер в 1985 году купил каталог для Ferrari 250LF за $ 1391, что сделало его самой дорогой на сегодняшний день брошюрой.

Самая успешная команда F1

Ferrari удерживает рекорд за то, что является самой старой и самой успешной командой в Формуле 1. До сих пор гоночная команда Ferrari достигла всех рекордов на соревнованиях.

Фото: motor.ru

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