Закрытие европейских заводов запчастей

До свидания Данди… рабочие покидают шинный завод Michelin в Данди после того, как компания объявила о планах закрыть это место.

Более 1400 британских рабочих мест находятся под угрозой после того, как два европейских поставщика автозапчастей, Schaeffler и Michelin, объявили о планах закрыть британские заводы, нанося удар по более широкой автомобильной промышленности в преддверии Brexit.

Schaeffler, немецкий поставщик автомобильных запчастей, сказал, что неопределенность, связанная с Brexit, способствовала его решению закрыть две британские фабрики, в Лланелли, Уэльсе и Плимуте, где работают 570 человек. Компания заявила, что закрытие состоится в течение следующих двух лет.

Французский производитель шин Michelin объявил о планах закрыть свой завод в Данди в 2020 году, почти через 50 лет после его открытия, где работают 845 человек. Это вызвало сокращение спроса на шины меньшего размера. Это сказало, что решение не было связано с голосованием Brexit .

На заводе Schaeffler в Плимуте рабочая сила из 350 человек производит подшипники и детали машин для промышленного подразделения фирмы, а также для аэрокосмической и оборонной промышленности.

В Лланелли около 220 человек заняты изготовлением механических деталей и подшипников для основных производителей автомобилей и других промышленных поставщиков. Компания заявила, что перенесет производство с двух британских заводов на существующие заводы в США, Китае, Южной Корее и Германии.

Профсоюз Unite заявил, что будет "бороться за каждую работу", пытаясь предотвратить закрытия.

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Тони Берк, помощник генерального секретаря, сказал: "Это очередной удар по автомобильной цепочке поставок в Великобритании и автомобильной промышленности в целом. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в отношении того, что ожидает, если Великобритания выйдет из Европейского Союза без сделки, которая обеспечит беспошлинную торговлю без трения.

"Неопределенность, связанная с тем, что Торис ведет себя по отношению к Brexit и его частичной промышленной стратегии, имеет реальные последствия. За закрытостями и неопределенностью, которая в настоящее время охватывает автомобильную промышленность и производство комплектующих, стоят люди, которым приходится платить по счетам, и семьи, чтобы кормить ".

Автомобильная индустрия в Великобритании неоднократно призывала правительство сделать торговлю без трения приоритетом на переговорах о Brexit или рисковать потерей тысяч рабочих мест в Великобритании.

В Schaeffler в настоящее время работает более 1000 человек в Великобритании, и она говорит, что ее завод в Шеффилде останется открытым, а операции в двух логистических центрах в Саттоне, Колдфилде и Херефорде будут объединены в Херефорде.

Мишлен заявил, что финансово более не выгодно оставлять фабрику в Данди открытой из-за падения спроса на премиальные шины размером 16 дюймов и меньше, которые производятся на месте. Это также обвинило переход на этом рынке к недорогим версиям, сделанным в Азии.

Джон Рейд, управляющий заводом в Michelin Dundee, сказал: "Я понимаю, что эти предложения нанесут огромный удар по нашим сотрудникам и всему городу Данди. Это также очень личный удар для меня.

"Этот завод сталкивался с невероятно сложными задачами и раньше, и мы справились с этим благодаря усердной работе и гибкости наших сотрудников и профсоюза, а также поддержке группы Мишлен. Тем не менее, рынок шин меньшего размера, которые мы производим, изменился кардинально и навсегда, и компания должна учитывать эти структурные изменения".

Фото: london-airport-transfer.org

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