Манекены для краш-теста

Все лобовые краш-тесты в Соединенных Штатах проводятся с использованием манекена одного типа — манекена Hybrid III. Это гарантирует стабильные результаты. Манекен построен из материалов, которые имитируют физиологию человеческого тела. Например, он имеет позвоночник, выполненный из чередующихся слоев металлических дисков и резиновых прокладок.
Манекены бывают разных и они указаны по процентили и полу. Например, мужской манекен из пятидесяти процентилей представляет собой мужчину среднего размера — он больше, чем половина мужского населения и меньше, чем другая половина. Это манекен, наиболее часто используемый в краш-тестах. Он весит 170 фунтов (77 кг) и имеет рост 70 дюймов (5 футов 10 дюймов или 1,78 м).
Манекены содержат три типа приборов:
Акселерометры
Датчики нагрузки
Датчики движения
Акселерометры
Эти устройства измеряют ускорение в определенном направлении. Эти данные могут быть использованы для определения вероятности травмы. Ускорение — это величина изменения скорости. Например, если вы ударитесь головой о кирпичную стену, скорость вашей головы будет меняться очень быстро (что может повредить!). Но если вы ударитесь головой о подушку, скорость вашей головы будет меняться медленнее, поскольку подушка разбивается (и это не больно!).
У манекена краш-теста есть акселерометры повсюду. Внутри головы манекена есть акселерометр, который измеряет ускорение во всех трех направлениях (вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо). Есть также акселерометры в груди, тазу, ногах, ступнях и других частях тела.
Во время краш-теста строятся графики ускорения. На графике отражается то, как во время аварии движение головы замедляется, причем самые высокие значения появляются, когда голова ударяется о твердые предметы или подушку безопасности.
Датчики нагрузки
Внутри манекена находятся датчики нагрузки, которые измеряют величину силы на разные части тела во время аварии.
Во время краш-теста строятся графики силы. Графики показывает силу в Ньютонах в бедре водителя (бедренная кость) во время лобового столкновения со скоростью 35 миль в час. Максимальная нагрузка на кость может быть использована для определения вероятности ее разрушения.
Датчики движения
Эти датчики используются в груди манекена. Они измеряют, насколько грудь отклоняется во время аварии.
Сканирование показывает прогиб грудной клетки водителя во время аварии. В каждом конкретном случае грудь водителя сжимается на определенную величину. И определяется, была бы травма болезненной или смертельной.
Фото: nauka. vesti.ru
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