О чем говорят краш-тесты

Crash Test Chery Amulet китайского седана — это пример того, почему краш-тестирование жизненно важно для автомобильной промышленности и общественности. Результаты его краш-тестирования выявили серьезные недостатки в структурной целостности его конструкции, что привело бы к высокой травме и смертности.
Государственные агентства и частные учреждения проводят краш-тесты на транспортных средствах и изучают их результаты, оценивая транспортные средства в различных краш-ситуациях, которые имитируют реальные столкновения.
Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) проводит испытания на столкновение и опрокидывание и присваивает каждой модели оценку в соответствии со своей программой оценки новых автомобилей (NCAP). В программе NCAP каждая модель оценивается по пяти бальной шкале. Все транспортные средства, продаваемые в США, должны соответствовать федеральным стандартам безопасности транспортных средств при лобовых и боковых столкновениях.
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) является некоммерческой организацией, поддерживаемая страховщиками автомобильного страхования для сравнения марок и моделей автомобилей по категориям смертности, травм и материального ущерба. Они испытывают транспортные средства в трех категориях: передние, боковые и задние столкновения. Чтобы получить оценку "Лучший выбор безопасности", автомобили должны получить оценку "хорошо" во всех трех категориях, а также иметь электронный контроль устойчивости.
В реальном мире нет двух автомобильных аварий, которые бы идентичны, поэтому разработка набора симуляций для прогнозирования выживания транспортных средств даст лишь приблизительное представление о том, что происходит с пассажирскими отсеками, пассажирами, топливными баками и зонами сминания в реальных столкновениях. Вклад, который краш-тестирование делает для публики, состоит в том, чтобы выявить значительные недостатки в конструкции, которые требуют значительных затрат на ремонт при повреждениях и представляют угрозу для безопасности пассажиров.
Работа, проделанная для улучшения дизайна внедорожника, значительно повысила их устойчивость к опрокидыванию, что продемонстрировали недавние Top 5 Safety Picks. НАБДД помогает гарантировать, что любой новый автомобиль, импортируемый в США, не предназначен для того, чтобы это произошло.
Фото: autonews. ru
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