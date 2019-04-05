О чем говорят краш-тесты

Crash Test Chery Amulet китайского седана — это пример того, почему краш-тестирование жизненно важно для автомобильной промышленности и общественности. Результаты его краш-тестирования выявили серьезные недостатки в структурной целостности его конструкции, что привело бы к высокой травме и смертности.

Государственные агентства и частные учреждения проводят краш-тесты на транспортных средствах и изучают их результаты, оценивая транспортные средства в различных краш-ситуациях, которые имитируют реальные столкновения.

Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) проводит испытания на столкновение и опрокидывание и присваивает каждой модели оценку в соответствии со своей программой оценки новых автомобилей (NCAP). В программе NCAP каждая модель оценивается по пяти бальной шкале. Все транспортные средства, продаваемые в США, должны соответствовать федеральным стандартам безопасности транспортных средств при лобовых и боковых столкновениях.

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) является некоммерческой организацией, поддерживаемая страховщиками автомобильного страхования для сравнения марок и моделей автомобилей по категориям смертности, травм и материального ущерба. Они испытывают транспортные средства в трех категориях: передние, боковые и задние столкновения. Чтобы получить оценку "Лучший выбор безопасности", автомобили должны получить оценку "хорошо" во всех трех категориях, а также иметь электронный контроль устойчивости.

В реальном мире нет двух автомобильных аварий, которые бы идентичны, поэтому разработка набора симуляций для прогнозирования выживания транспортных средств даст лишь приблизительное представление о том, что происходит с пассажирскими отсеками, пассажирами, топливными баками и зонами сминания в реальных столкновениях. Вклад, который краш-тестирование делает для публики, состоит в том, чтобы выявить значительные недостатки в конструкции, которые требуют значительных затрат на ремонт при повреждениях и представляют угрозу для безопасности пассажиров.

Работа, проделанная для улучшения дизайна внедорожника, значительно повысила их устойчивость к опрокидыванию, что продемонстрировали недавние Top 5 Safety Picks. НАБДД помогает гарантировать, что любой новый автомобиль, импортируемый в США, не предназначен для того, чтобы это произошло.

Фото: autonews. ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс. Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять…

Читайте также:

Что нужно знать об автомобильных маслах

Автомобильная революция. Почему вы можете купить свой последний автомобиль?

Роботы в автомобильной промышленности

Удивительные факты об автомобилях