История легендарного Ford Mustang

Ford Mustang проехал мимо вас, и вы сразу же начинаете мечтать, что ваш собственный автомобиль превратился в мачо уличного стиля. Таков образ этого мужского и мощного легендарного автомобиля, который был назван в честь истребителя P-51 Mustang во Второй мировой войне.

Ford Mustang со штаб-квартирой в Дирборне, штат Мичиган, США, представляет собой линейку спортивных автомобилей, выпускаемых компанией Ford Motor Company. С тех пор, как первая модель Ford Mustang была выпущена в 1964 году, она известна производством гоночных спортивных автомобилей мирового класса.

Независимо от того, назовете ли вы их мощными машинами или мужественными животными, Ford Mustang остается верным своему названию и характеристикам. Для тех из вас, кто восхищается этим райским гоночным автомобилем, следующие строки дают представление о различных типах мустангов, которые были и предлагаются компанией Ford Motor Company.

Первое поколение (1964-73)

Представленный в 1964 году, первое поколение Ford Mustang прошло с 1964 по 1973 год. Mustang 1964 года был представлен на нью-йоркской всемирной выставке. В первый год было продано чуть менее 100 000 автомобилей. Покупатели имели возможность выбрать из 6-цилиндрового или двух V-8 двигателей в версии купе или конвертируемой версии. Усовершенствованная версия Mustang GT была выпущена год спустя в 1965 году, предлагая двигатель мощностью 225 или 271 лошадиных сил. До 1973 года Мустанг видел несколько редизайнов и модификаций, таких как 428 Cobra Jet, Boss 429 и Mach One.

Второе поколение (1974-78)

Второе поколение началось с меньшей модели и менее мощного двигателя под названием Mustang II в 1974 году. Известные как «MPG», некоторые модели были оснащены 4-цилиндровым двигателем и обеспечивали высокую эффективность использования топлива. Они были предложены в версиях купе и хэтчбека. В 1976 году люди увидели Кобру II, а в 1978 году - король Кобра.

Третье поколение (1979-93)

Мустанг 1979 года был перепроектирован и выпущен с новым кузовом Fox, как одна из многих моделей третьего поколения. У него был 4,2-литровый двигатель, который в 1980 году был модернизирован до 5,0-литрового. Изначально предлагавшийся в кузовах купе, седан и хэтчбек, компания добавила в эту крышку конвертируемую версию в 1983 году. С начала 1984 года Ford представил 3 новых модели SVO, GT 350 и Saleen с вариантами выбора турбированного 4-цилиндрового двигателя или 5,0-литрового двигателя V8. Mustang вошел в спортивную категорию с SVT Cobra, выпущенной в 1993 году, предлагая прирост мощности в 10 лошадиных сил и улучшенную управляемость двигателя. Третье поколение закончилось введением модели SVT Cobra R.

Четвертое поколение (1994-2004)

Впервые за 15 лет Mustang был переделан и обновлен. Дизайнерские реплики и большая мощность привели новый Mustang в центр внимания. Базовая модель шла со стандартной механической коробкой передач с 5 скоростями или дополнительным автоматическим с 4 скоростями. Старый двигатель V8 вышел на пенсию и был заменен новым 4,6-литровым SOHC V8 с Mustang GT 1996 года. 1999 год, опять же, ознаменовался некоторыми основными темами оформления, в которых использовались более старые версии, демонстрирующие более резкие очертания, большие колесные арки и складки в его кузове. Затем, Мустанг представил три модели, поскольку мир приветствовал новое тысячелетие. Bullitt в 2001 году, Mach I в 2003 и 2004 годах и Cobra в 2004 году были доступны в цветах синий, зеленый и черный.

Пятое поколение (2005-настоящее время)

Недавно переработанный Mustang S-197 б в значительной степени вдохновлен ​​фастбеком Mustang конца 1960-х годов. Mustang GT был теперь доступен в версии купе или конвертируемой версии, поставляя 300 лошадиных сил с 4,6-литровым двигателем, но позже он будет изменен до 550 лошадиных сил с моделью GT500. Нынешнее поколение известно тем, что производило некоторые из самых мощных и мужских мустангов, когда-либо виденных на дороге.

Фото: all-auto.org

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