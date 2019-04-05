Чистокровный японец: новинка от Maruti Suzuki

Maruti Suzuki, одна из крупнейших автомобильных компаний, созданная для того, чтобы стать чемпионом по хэтчбеку, выпустила с размахом долгожданный спортивный седан Kizashi.

Kizashi, первое предложение компании для верхнего сегмента, было произведено в Японии на заводе Suzuki Motor Corporation, это смесь элегантного европейского стиля и сложного японского мастерства. На японском языке Kizashi означает "знак великих грядущих событий".

Сам автомобиль отражает грациозность и динамичность и связан с эмоциональной привлекательностью и доступностью — действительно, это большой знак для потребителей. И, если это первый ответ компании таким маркам, как Skoda и Honda, можно только представить, какие удары ей еще предстоит нанести.

Дизайн и комфорт

Индийская версия Kizashi унаследовала спортивный дизайн от японской версии автомобиля. Сделанный на заказ для энтузиастов вождения, он может похвастаться широкой и смелой передней радиаторной решеткой, фарами и противотуманными фарами, которые отражают силу и стиль. Архитектура в задней части Kizashi подчеркивает спортивную сторону этого автомобиля.

Изысканность отражается, когда мы смотрим на общий дизайн простой пропорции, смелой и агрессивной осанки с 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Интерьеры Kizashi также кажутся роскошными, просторными и эстетически разработанными по сравнению с довольно многими другими автомобилями из того же сегмента.

Визуальная привлекательность автомобиля только усиливается благодаря встроенному двойному спортивному выхлопу.

Двигатель

Kizashi был оснащен 2,4-литровым 4-цилиндровым 16-клапанным бензиновым двигателем J24B, который кажется более мощным, чем многие его конкуренты.

Он способен развивать 185 л. с. при 6500 об / мин и крутящий момент 170 нм при 4000 об / мин, обеспечивая при этом 12,45 км / ч эффективности использования топлива. Алюминиевые поршни обеспечивают лучшую мощность и эффективность. Этот мощный двигатель также может похвастаться особенностью DOHC (двойной верхний распредвал), которая обеспечивает большую мощность и эффективность использования топлива.

Безопасность

Меры безопасности тщательно соблюдаются в Maruti Kizashi, который поставляется как с расширенными, так и стандартными функциями 6 подушек безопасности (задняя, передняя и боковая), усовершенствованной электронной системы стабилизации с контролем тягового усилия (TCS), антиблокировочной тормозной системы, системы безопасности транспортного средства, функция помощи при торможении, 3-точечный аварийный блокиратор, дневные ходовые огни, функция детского сиденья и помощи при торможении.

Варианты и цены

Kizashi был запущен в двух вариантах; Механическая коробка передач (MT) по цене рупий. 16,5 Lac и Автоматическая коробка передач (AT) по цене рупий. 17,5 лак. Модель доступна в трех цветах, а именно, Премиальный Серебряный Металлик, Супер Черный Жемчуг и Белоснежный Жемчуг.

Фото: maverickvedam. wordpress.com

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