Секреты, о которых молчат водители такси

Работа с людьми не самое простое дело - это вам расскажет любой, кто работает в сфере обслуживания. Подобное суждение не чуждо для профессии таксиста. Эта работа крайне непростая, а подчас даже опасная. Конечно большинство несчастных случаев происходит в виде ДТП, но нередко таксисты подвергаются нападениям грабителей или просто неадекватных личностей.

У каждого таксиста со стажем, есть десяток удивительных историй, которые иногда граничат со здравым смыслом. А ещё таксисты знают несколько секретов, но с вами они ими никогда не поделятся. Поэтому это сделаем мы.

Секс на заднем сидении

Интересно, но многие считают, что только в Америке молодежь может позволить себе секс забавы на заднем сидении такси. Но на самом деле в России существует не меньше раскрепощенных молодых людей, не желающих просто так сидеть во время поездки. Иногда таксисты издеваются над такими парочками, делая крутые повороты или резкое торможение.

Заднее сиденье не лучшее место для любви.Конечно любой таксист старается немного сэкономить. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на регулярную химчистку сидений. Ежедневно в такси ездят десятки разных людей и не все из них бывают чистоплотными. Поэтому следует понимать, что заднее сидение автомобиля такси, место где не стоит заниматься сексом, хотя бы с точки зрения гигиены.

Забытые вещи

Большинство таксистов - порядочные отзывчивые люди. Но не стоит этим злоупотреблять. Если так случилось, что вы забыли в такси ценную вещь, а таксист её вам вернул, то обязательно надо нужно отблагодарить добросовестного водителя.

Торговля за копейки

Передвигаясь на такси, вы изначально получаете больше комфорта, чем на общественном транспорте. Поэтому надо постараться не торговаться с водителем из-за копеек. Конечно, если речь идет о крупной сумме, тогда понятно, но мучать уставшего таксиста из-за незначительной сдачи - это плохой тон.

Пассажир - навигатор

Сегодня технологии подарили нам возможность прокладывать маршрут по навигатору. Но это не значит, что надо постоянно учить водителя, как и куда надо повернуть. Таксисты не переваривают клиентов, которые всю поездку их поучают. Поэтому следует доверяться шоферу, и помочь ему только в том случае, если он попросит.

Таксисты и полиция.Так сложилось традиционно, но таксисты не любят полицию. Также в случае спорных ситуаций таксисты редко обращаются за помощью к полицейским. Поэтому даже если клиент не рассчитался, таксис не пойдет в полицию. Но таксисты народ дружный и если проявить к водителю агрессию, то ему на помощь придут другие таксисты.

Фото: besplatka.ua

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