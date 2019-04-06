Машины, которые Конор Макгрегор выдавал за свои

Став одним из главных имен в UFC, ирландский боец смешанных боевых искусств Макгрегор решил, что ему следует закрепить свой успех и получить полагающиеся за него деньги и вызвал на бой Флойда Мейвезера.

Несмотря на то, что Макгрегор проиграл в десятом раунде, многие обозреватели бокса отметили его выступление и то, что он смог продержаться так долго против одного из лучших боксеров в истории. Макгрегор, впрочем, улыбался после боя, подсчитывая полученный от того доход, составивший 85 миллионов долларов. Обладая столь значительной суммой, Макгрегор, прежде всего, купил своим родителям дом и машины и помог некоторым другим членам своей семьи. Не забыл он и о себе.

Любой спортсмен, которому удается заработать большие деньги, рано или поздно обращает внимание на роскошные автомобили, соответствующие его статусу. Не стал исключением и Макгрегор. И конечно же, он не возражал против того, чтобы его фотографировали в его новых машинах. Когда никого не было поблизости, он просил своих друзей снимать его рядом с его роскошными и дорогими автомобилями. Несмотря на то, что многими из этих машин он действительно владеет, имелись и некоторые, которые он на словах присвоил себе.

Rolls Royce Wraith

Машина, подобная этой, заслуживает определенного уважения. И тем более не следует вставать на ее капот, как сделал то Макгрегор. Это может не понравиться многим. Не понравилось это и компании Platinum Executive Travel, сдающей эту машину в аренду. Еще больше не понравилось компании то, что Макгрегор вел себя так, как будто владеет автомобилем. Согласно некоторым сведениям, компания подала в суд на Конора. При всех его миллионах он мог бы и купить себе машину стоимостью в 320 тысяч долларов, а не выдавать себя за ее владельца.

Lamborghini Huracan Avio

Сложно отрицать, что Huracan Avio выглядит бесподобно. Но Конор Макгрегор не является владельцем такой машины. Он вступил в партнерские отношения с дилерской компанией, которая должна была поставлять в Ирландию редкие спортивные автомобили. Макгрегор сфотографировался с одной из машин, принадлежащих компании и выставленной на продажу. Он даже побывал за рулем этого автомобиля, но сам решил не покупать его.

Bentley Continental

Знаменитости и звезды любят демонстрировать свои приобретения в социальных сетях. Прежде всего для того, чтобы похвастаться перед своими поклонниками и доказать, что живут лучше, чем кто-либо из них. Одним из способов обмануть фанатов и не потратить при этом целое состояние является взять роскошные дома и машины в аренду. Когда Макгрегор был в Лос-Анджелесе, он хотел, чтобы все увидели его за рулем роскошной машины, и арендовал этот кабриолет.

Mercedes Benz G-Wagon

Многие знаменитости приобрели такую машину. Несмотря на то, что она производится с 1979 года, особую популярность она обрела лет десять назад и прежде всего потому, что ее стали покупать звезды. Макгрегор также решил не отставать от тренда и был замечен в G-Wagon. Впрочем, нет никаких данных о том, что он владеет такой машиной. Стоимость ее 143 тысячи долларов, что намного меньше цены Rolls Royce. И все же некоторые недоброжелатели утверждают, что и G-Wagon Макгрегор не приобрел, а взял в аренду.

Фото: tiroz.org

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