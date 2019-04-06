На чем ездят звезды: машины из гаража Брэда Питта

Будучи одним из самых знаменитых и популярных голливудских актеров, Брэд Питт на протяжении многих лет остается воплощением мужественной привлекательности. Сыграв в большом количестве фильмов и самых разных персонажей, он остается одним из самых востребованных актеров современности. Что касается личной жизни актера, то стоит вспомнить его непродолжительный брак с известной актрисой Дженнифер Энистон.

Пара начала встречаться после того, как их агенты устроили им слепое свидание. Они появились вместе на красной ковровой дорожке во время вручения премии «Эмми» 1999 года, а в июле 2000 года состоялась их свадьба. Через несколько лет они развелись. Эти годы были одними из самых плодотворных для Питта. Последующий союз актера с актрисой Анджелиной Джоли закончился тоже разводом. Как и любой звезде, ему подобает иметь гараж с большим количеством автомобилей. В том, что касается Питта, все они как нельзя лучше подходят его экранному образу мужчины сильного, решительного и способного справиться с любой проблемой.

Dodge Ram

В те годы, когда Питт встречался с Энистон, его нередко можно было видеть разъезжающим на пикапе Dodge Ram. Точные данные принадлежавшей актеру машины неизвестны. Но модель 2019 года имеет двигатель с шестью цилиндрами и объемом в 3,6 литра.

Jeep Grand Cherokee

У Питта явно имеется страсть к внедорожникам, как и у многих его бывших возлюбленных. Jeep Grand Cherokee модели 2019 года стоит примерно 32 тысячи долларов. Самая слабая версия имеет шестицилиндровый двигатель мощностью в 295 лошадиных сил. Самая мощная снабжается двигателем в 6,2 литра с восемью цилиндрами и 707 прячущимися в них лошадиными силами.

Chevrolet Camaro SS

Как и любой мужчина, Брэд временами хочет прокатиться на чем-нибудь помощнее. Для этого у него есть Chevy Camaro. Модель Camaro 2019 года имеет восьмицилиндровый двигатель объемом 6,2 литра и мощностью в 455 лошадиных сил, разгоняющий машину до скорости в 100 километров в час за 4,7 секунды. Достойный автомобиль для одного из самых мужественных актеров Голливуда.

Tesla Model S

Брэд Питт известен как активный защитник окружающей среды, что может объяснить, почему он стал обладателем этой машины. Впервые он был замечен за ее рулем в 2014 году. Вместе с ним в машине была Анджелина Джоли. Стоимость Tesla Model S составляет 85 тысяч долларов. На полном заряде аккумуляторов она может проехать более шестисот километров.

Mercedes-Benz G Wagon

В гараже у Брэда Питта немало впечатляющих машин, но нравится ему быть и за рулем этого не менее роскошного внедорожника. В Голливуде это сейчас одна из самых популярных машин. Модель 2019 года имеет стоимость 124 тысячи долларов. У нее четырехлитровый турбированный двигатель с восемью цилиндрами и готовыми вырваться на волю 416 лошадиными силами, которые разгоняют машину до 100 километров в час за 4,5 секунды.

Фото: upadka.net

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