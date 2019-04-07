Правила для всех: как водят машины знаменитости

Многие знаменитости, прославившись и получая огромные гонорары, начинают считать, что они чем-то отличаются от "простых" людей. Относится это и к поведению на дороге. Некоторые знаменитости ведут себя так, что несложно предположить их готовность к различным неприятным приключениям за рулем автомобиля.

Причины, по которым звезды начинают вести себя странно как в жизни, так и на дороге, остаются предметом изучения психологии, но нередко к дорожным происшествиям приводят и такие отвлекающие факторы, как преследующие знаменитость папарацци.

Энрике Иглесиас

В 2015 году полиция остановила певца, когда он ехал на внедорожнике Cadillac по закрытому шоссе. Вдобавок ко всему, его водительское удостоверение оказалось недействительным.

Шайа Лабаф

В 2008 году этот актер, на тот момент еще не совершивший ни одного из своих скандальных поступков, перевернулся ранним утром на своей машине. Позднее он был обвинен в нахождении за рулем в состоянии опьянения. В результате происшествия актеру пришлось делать операцию на руке. Некоторые издания отмечали тот странный факт, что на момент ДТП в машине актера было много коробок с пиццей, а также сиденье унитаза.

Дуэйн "Скала" Джонсон

Некоторые знаменитости имеют достаточно смелости, чтобы признать свое плохое вождение. Джонсон, будучи одним из актеров франшизы "Форсаж", представляется великолепным водителем, ведь таким он выглядит на экране. В реальности же Джонсон однажды сбил своей машиной зеркало с чужого пикапа. Остановившись, актер вышел и направился к владельцу пострадавшей машины, чтобы обсудить возмещение ущерба. Пострадавший оказался невероятно рад встрече со знаменитым актером и отказался принимать плату за повреждения.

Селена Гомес

Селена Гомес талантлива во всем. Она певица, актриса и продюсер, добившаяся успеха во всех своих начинаниях. Но вот в вождении автомобиля девушка не так успешна. Однажды, выезжая с парковки, она задела другой автомобиль. Сама девушка была на внедорожнике, и ее машина получила лишь несколько царапин. Тем не менее Селена осталась на месте происшествия и дождалась появления владельца машины, чтобы решить с ним вопрос возмещения ущерба. Это должно служить примером некоторым другим звездам, старающимся скрыться с места любого, даже самого незначительного происшествия.

Хэлли Берри

Эта актриса радовала поклонников на протяжении многих лет. Отметилась она, впрочем, и в таком фильме, как "Женщина-кошка", который считается одним из худших за всю историю кинематографа. В 2000 году актриса проехала перекресток на красный свет, столкнулась с другой машиной и скрылась с места происшествия. Когда позднее полиция допрашивала актрису, та говорила, что ничего не помнит. Она получила три года условно, была приговорена к общественным работам и штрафу.

Фото: youtube. com

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