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Автор Ирина Гусакова

Машины из гаража Джона Майера и Джастина Теру

Авто

Что общего у Джона и Джастина? Конечно, не только то, что они оба знамениты. Джон Майер и Джастин Теру были какое-то время спутниками знаменитой актрисы Дженнифер Энистон. Певец Джон Майер был возлюбленным Дженнифер Энистон не так уж и долго. Когда они расстались, Майер заметил в одном из интервью, что ему было несколько сложно, поскольку он младше Дженнифер на девять лет и некоторые моменты в его жизни она просто не понимала. В 2011 году Энистон стала встречаться с Теру, они поженились в 2015 году, но в 2018 пара распалась. Давайте заглянем в гаражи бывших актрисы и узнаем, на каких машинах они предпочитают колесить по дорогам.

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Джон Майер

Ford Raptor

Джон Майер - один из тех музыкантов, которые серьезно подходят к автомобилям. Это подразумевает практичное отношение к ним и объясняет, почему певца нередко можно увидеть за рулем Ford Raptor. Автомобиль F-150 Raptor модели 2019 имеет минимальную цену в 52 тысячи долларов. Под его капотом скрывается шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 литра и мощностью в 450 лошадиных сил.

Ford GT

Когда Джон хочет отказаться от практичности и почувствовать себя за рулем спортивной мощной машины, он выбирает Ford GT. Несколько раз его замечали заправляющим этот автомобиль. Модель Ford GT 2019 года имеет двигатель объемом 3,5 литра с шестью цилиндрами и 647 лошадиными силами. Каждый цилиндр снабжен четырьмя клапанами. Автомобиль предлагает владельцу пять заранее настроенных режимов движения для получения максимального удовольствия от вождения.

Land Rover Defender

Как и Дженнифер Энистон, ее бывший возлюбленный Джон Майер является поклонником больших внедорожников. Одним из них и является имеющийся у него Land Rover Defender. Последний автомобиль этой модели сошел с конвейера в 2016 году и обладал восьмицилиндровым двигателем мощностью в 405 лошадиных сил. С 2020 года производство этой модели должно быть возобновлено. Многие эксперты считают, что обновленная машина будет гибридной.

Audi R8

Помимо старого Land Rover, Джона Майера также видели разъезжающим на белом Audi R8. Купе R8 2019 года предлагается по минимальной цене в 138 тысяч долларов. Машина поставляется с базовым двигателем объемом 5,2 литра, таящим 532 лошадиных силы. Она разгоняется до 100 километров в час за 3,5 секунды. Имеется вариант и с более мощным двигателем, предлагающим 602 лошадиных силы. Скорость автомобиля достигает 250 километров в час.

Джастин Теру

Chevrolet Suburban

Джастин и Дженнифер разошлись менее чем через три года после свадьбы. Тем не менее кажется, что между бывшей парой нет обид. Когда Энистон недавно отпраздновала свое 50-летие, Теру поздравил ее в социальных сетях, оставив очень милое сообщение. Когда пара была еще вместе, они ездили в черном Chevrolet Suburban, который принадлежит актеру.

Mercedes-Benz S550

Как и его бывшая жена, Джастин Теру также владеет седаном Mercedes-Benz S550. Под капотом находится двигатель V6 объемом 3,0 литра, который может выдавать целых 362 лошадиных силы. Более того, он может развивать скорость до 96 километров в час за 5,4 секунды.

Porsche Panamera

В коллекции Джастина есть также Porsche Panamera. Интересно, что Теру был замечен во время тест-драйва Panamera с его тогда еще невестой Энистон недалеко от их дома в Лос-Анджелесе в 2012 году. Сегодня Panamera обойдется вам как минимум в 86 300 долларов. Под капотом базовой модели находится 3,0-литровый двигатель с турбонаддувом V6. Более того, максимальная скорость этой машины составляет 263 километра в час.

Фото: hennesseyperformance.com

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