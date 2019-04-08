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Автор Ирина Гусакова

Звездные пары и их странные машины

Авто

 

Звездные пары и их странные машины. 402505.jpeg

Все в Голливуде считали, что Джордж Клуни навсегда останется холостяком. Нечто особенное должно было оказаться в Амаль Аламуддин, что вынудило Клуни связать себя узами брака.

Джордж и Амаль Клуни

Возможно, важным фактором было то, что она никак не вмешивается в странные увлечения Клуни, одним из которых является коллекция странных и необычных автомобилей. Так, актер владеет крошечным двухместным электромобилем Tango 600, одним из двадцати когда-либо произведенных и считающихся едва ли не самыми тонкими автомобилями за всю историю индустрии. Конечно же, страсть к электромобилям не позволила Джорджу обойти самую известную их марку, и он стал владельцем Tesla Roadster.

Кристиан Бейл и Сиби Блэйзик

На экране этот актер водил невероятный бэтмобиль, но в реальной жизни его автомобильные вкусы оказываются намного более приземленными. И автомобиль, который он водит, ничем не напоминает боевой болид на реактивной тяге. Бейл и его жена Сиби Блэйзик, родители которой являются выходцами из Сербии, неоднократно были замечены в потрепанном пикапе Toyota Tacoma, которым Кристиан владеет уже много лет. Бейл говорит, что пикап великолепно подходит для того, чтобы перевозить другую любовь его жизни - мотоциклы, и ему не приходится бояться, что машина испачкается или поцарапается.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Эта пара представляет собой одну из самых знаменитых любовных историй Голливуда и пример долгого и счастливого брака. Хэнкс и Уилсон стали супругами в 1998 году и имеют двоих детей. Несмотря на то, что содержимое их гаража отличается от того, что можно было бы ожидать от голливудских суперзвезд, они все же имеют свой набор странных и редких машин. Так, у них имеется выпущенный в небольшом количестве Scion xB SUV и сделанный в Польше Fiat 126p, маленькая машинка, считающаяся культовой. Один из польских городов купил ее Тому, когда узнал, что он является большим ее поклонником.

Райан Гослинг и Ева Мендес

У этой пары имеется Toyota Prius, гибридный автомобиль, который может ездить как на бензиновой, так и на электрической тяге. Когда-то владение этой машиной было одним из способов, которым знаменитости демонстрировали, что они заботятся об окружающей среде. Не избежали этого и Гослинг с Мендес, предпочтя эту машину суперкарам или огромным внедорожникам.

Хлои Кардашян и Тристан Томпсон

Учитывая то, что Range Rover считается машиной роскошной и дорогой, голливудские знаменитости не могли пропустить эту марку, и увидеть автомобили этой марки можно почти на каждом углу в Голливуде. Чтобы не выглядеть как все, звездам, желающим иметь Range Rover, приходится идти на различные ухищрения. Хлои и Тристан отправились в мастерскую West Coast Customs, знаменитую по шоу «Тачка на прокачку», где их внедорожник был обтянут черным бархатом.

Фото: womanadvice.ru

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