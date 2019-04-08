Удивительные факты об автомобилях. Часть 2-я.

Benz и Mercedes были конкурентами до 1920 года. Когда эти компании объединились, недавно созданная компания начала продавать автомобили под маркой "Mercedes-Benz".

Каучук, используемый в шинах автомобиля, вулканизирует. Вулканизация — это процесс превращения натурального каучука или родственных полимеров в более долговечные материалы путем нагревания их с серой или другими эквивалентными отвердителями или ускорителями. Чарльз Гудиер изобрел процесс вулканизации резины, когда находился в тюрьме, и экспериментировал с куском резины и булавкой. Он случайно уронил кусок резины на горячую плиту, и резина стала черной и жесткой.

Генри Форд сделал восемь разных моделей автомобилей (A, B, C, F, K, N, R, S), прежде чем он смог произвести знаменитую модель T У Ford Model T был встроенный четырехцилиндровый двигатель мощностью 20 л. с.

Интересно, что "Жук" (производился с 1938 по 2003 год; всего выпущено 21 529 464 экземпляра) появился, когда Адольф Гитлер, вдохновленный Генри Фордом, приказал немецкому автомобилестроителю, доктору Фердинанду Порше, разработать народный автомобиль или "Фольксваген".

Toyota, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu и Honda являются японскими автопроизводителями. Honda — первый японский автопроизводитель, открывший завод в США в начале 1980-х годов.

Около четверти мировых автомобилей находятся в Америке.

Знаете ли вы, что некоторые из автомобилей японских автопроизводителей, построенных за рубежом, экспортируются обратно в Японию?

Согласно исследованию, проведенному по заказу Quadrant Information Services, средняя стоимость страхования автомобилей в Америке составляет чуть более 1300 долларов США. Самая высокая годовая стоимость страхования автомобилей была зафиксирована в Мичигане на уровне 2000 долларов.

Знаете ли вы, что Rolls Royce HP-15 является одним из самых редких автомобилей на планете? Интересно, почему? Потому что всего было сделано 6 таких автомобилей. Только один из них все еще доступен в мире. И оценивается он в 35 миллионов долларов. Машина имела 3 цилиндра и максимальную скорость 39 км в час.

Леонардо да Винчи сделал первый чертеж автомобиля в 1478 году на бумаге. В 2004 году копия этого автомобиля была изготовлена ​​и хранилась в Институте и Музее истории науки во Флоренции, Италия.

В 1940 году был выпущен первый полноприводный автомобиль для военных США. Он назывался Джип.

Фото: pikabu.ru

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