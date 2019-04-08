Любопытные факты о первых автомобилях

История авто началась в 1885 году, с тех пор, как Карл Бенц представил миру первый автомобиль. Некоторые функции, которые мы считаем само собой разумеющимися в современных машинах, изначально отсутствовали. Например, первые автомобили не имели руля и крыши над головой. Водители часто глотали мух, когда они ехали по пыльным улицам

Даже транспортные нарушения того времени покажутся нам сейчас странными. Например, первый водитель, задержанный за превышение скорости, проехал всего 19 километров в час, после чего его арестовал полицейский, ехавший на велосипеде. Предлагаем ознакомиться с любопытными фактами из истории первых автомобилей.

20 мая 1899 года 26-летний Джейкоб был первым водителем, которого арестовали за превышение скорости. Арестовал молодого человека очень бдительный офицер, который не ленился даже задерживать тех, кто в конных экипажах мчался по улицам Манхэттена. Джейкоб работал в компании Electric Vehicle.

Он ехал в тот день со скоростью 19 километров в час, в то время по законам Нью-Йорка водителям нельзя было превышать 13 километров в час на дорогах и 6 километров в час при прохождении поворотов. Офицер догнал нарушителя на велосипеде и арестовал его. В The New York Times даже появилась заметка, в которой указывалось, что молодой человек ехал по дороге с «такой безрассудной скоростью». Джейкобу вместо штрафа пришлось некоторое время провести в тюрьме.

Впервые руль появился в 1894 году, изобрел его Альфред Вашерон. До этого машина управлялась с помощью особой рукоятки, которая была аналогом штурвала, используемого для управления лодками. Правда, с появлением круглого руля мало что изменилось для водителей, поскольку у автомобилей не было гидроусилителя руля. Тем не менее в то время шины машин были меньшего размера, чем колеса у велосипеда. Таким образом, рулевое управление оказалось не таким сложным. Гидроусилитель руля был изобретен Френсисом Дэвисом в 1920-х годах. Однако гидроусилитель руля не применялся широко до Второй мировой войны, после чего американские военные стали использовать его в своих транспортных средствах.

Возможно, это звучит странно, но электромобили появились раньше обычных машин, первый электромобиль был изготовлен Томасом Дэвенпортом в 1834 году. Стоит отметить, что Карл Бенц, который позже предложит миру то, что мы считаем первым автомобилем, родился в 1844 году, через 10 лет после того, как Дэвенпорт построил свой электромобиль. Изобретатель планировал заменить электромобилями паровозы, которые считал устаревшими. При этом Дэвенпорту отказали в выдаче патента на двигатель, потому что не было понятно, как он работает. Хотя он позже получил свой патент, электромобиль так и не завоевал популярность, потому что аккумулятор был ненадежным. Есть также теория, что первый электромобиль создал инженер Роберт Андерсон из Шотландии, но официальным изобретателем он не является, поскольку неизвестно, в какие годы он сделал свою машину (где-то между 1832 и 1839 годами).

Вы можете себе представить машину без радио? Сейчас нет, но раньше о таком даже и не помышляли. Компания Chevrolet установила первую автомагнитолу в 1922 году в качестве дополнительной опции, при этом антенны радиоприемника были огромными, покрывая всю крышу. Аккумулятор был тоже огромен, и инженерам было трудно установить его под сиденьями. У машины было только два динамика за сиденьями. При этом быстро поднялась волна против нововведения, стали говорить, что радио будет отвлекать водителя, может даже привести к тому, что он заснет за рулем. Массачусетс и Сент-Луис предложили законы, запрещающие использование радиоприемников в автомобилях.

Однако использование радиоприемников в автомобилях все же поддержали, объясняя это тем, что радио наоборот не даст уснуть за рулем, а также оно информирует водителя о состоянии на дорогах и о погоде. Страхи из-за радио были понятны в то время, потому что ранние машины были сложными в управлении. Водителю приходилось нажимать на множество кнопок и рычагов, следить за разными датчиками. И радио могло отвлекать водителя.

Фото: zr.ru

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