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Автор Ирина Гусакова

Машины из видеоигр, которые построили в реальной жизни

Авто

Гонки стали популярным жанром видеоигр, как только появилась сама идея такого развлечения. Конечно, сначала гонялись друг за другом всего лишь цветные пятна на пустых экранах. В наши дни видеоигры предлагают реалистичную графику, позволяющую создать на экране картинку, с трудом отличимую от снятых с настоящими автомобилями роликов.

Машины из видеоигр, которые построили в реальной жизни. 402516.jpeg

Мало кто из любителей видеоигр смог удержаться, чтобы не сесть за виртуальный руль гоночных машин. Будь то легкая зрелищность Need For Speed, суровый реализм Gran Turismo или забавная Mario Kart, гонки неизменно дарят самые приятные эмоции от победы над компьютерными противниками, друзьями или незнакомыми людьми при игре в онлайн. И это если забыть о таких специфических играх, как серия Grand Theft Auto. Некоторые видеоигры, основанные на фильмах и комиксах, демонстрируют фантастические, совершенно нереалистичные образцы автомобилей. Но это не мешает неистовым поклонникам пытаться сесть за руль такой машины в реальном мире, сделав ее самостоятельно.

Бэтмобиль из игры Batman: Arkham Knight

Поклонники Бэтмена нередко воссоздают его машины из телевизионных сериалов и фильмов. Но команда Team Galag решила создать реальную копию бэтмобиля из игры Arkham Knight. Этот автомобиль предстает перед игроками как имеющий возможности гоночного болида и танка одновременно. В игре у него реактивный двигатель и оружие. От этого инженерам пришлось отказаться, но все же у них получилась машина, внешне почти неотличимая от той, на которой можно покататься в игре.

Super Snake из игры Need For Speed

Игра Need for Speed The Run позволяла игрокам управлять большим количеством мощных, быстрых и редких автомобилей. Но Super Snake выделялся даже из их числа. Основанный на модели Ford Shelby GT500 и модифицированный ради скорости, он был последней машиной, созданной Кэрроллом Шелби. Мощность двигателя этой машины - 750 лошадиных сил. Для рекламной кампании игры был создан специальный Super Snake стоимостью примерно 150 тысяч долларов.

Bumble V из игры Mario Kart

Эта мультяшная яркая гонка великолепно подходит для тех, кто хочет просто развлечься и отдохнуть, а не ставить рекорды на реалистичных суперкарах. Увидеть машину из этой игры в реальности кажется почти невозможным. Но для рекламной кампании одной из игр серии Mario Kart машина Bumble V была изготовлена в «натуральную» величину. На ней вполне могут ездить дети. Расстраивает только то, что у машины отсутствуют имеющиеся в игре магические приспособления. Остается надеяться, что в будущем японские инженеры исправят эту досадную недоработку.

Sonic Car, Forza Motorsport 3

У компании Sega были взлеты и падения, но во все времена ежик Соник оставался ее талисманом. Его популярность так велика, что ему удалось пробраться и в некоторые другие игры, даже такие серьезные и реалистичные гонки, как Forza Motorsport 3. Машина с изображением Соника так впечатлила поклонников гонок и знаменитого ежа, что один из фанатов создал ее точную копию. Возможно, машина и не развивает сверхзвуковую скорость, прославившую синего ежа, но выглядит великолепно и, несомненно, привлекает внимание.

Фото: games.mail.ru

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